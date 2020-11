Enseigner les traités autochtones de façon virtuelle

La Nation Anishinabek a présenté en primeur lundi un nouvel outil éducatif en ligne destiné aux élèves de l’élémentaire et qui sera disponible au printemps 2021.

Kelly Crawford, éducatrice experte de la question des traités, prépare l’adaptation pour le web de la trousse We are all Treaty People (nous sommes tous issus de traités), déjà utilisée dans des milliers d’écoles en Ontario.

Cette version web inclura une composante de réalité virtuelle.

Je m’attends à un plus grand intérêt des écoles , a affirmé en conférence de presse Mme Crawford.

Elle arrimera également au curriculum ontarien deux livres pour enfants lancés en 2017 en complément de la trousse : Dakota parle des traités et Alex partage sa ceinture wampum.

Je salue le travail continu de la Nation Anishinabek pour promouvoir la compréhension des traités , a déclaré Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones, dans un communiqué. Encourager l'éducation autour des traités est un moyen important pour entretenir et faire progresser les relations entre les peuples autochtones et non autochtones.

Kelly Crawford souligne que les traités et leur signification sont méconnus de la majorité des Ontariens et qu’il est important d’en parler dès l’école élémentaire.

Les élèves en Ontario peuvent dire dans quelle ville et quelle province ils habitent, mais pas dans quelle zone de traité ou dans quel territoire traditionnel ils se trouvent. Kelly Crawford, éducatrice

Le chef de la Première Nation de Nipissing, Scott McLeod, abonde dans le même sens et ajoute que l’éducation peut permettre des changements de société. Ça crée plus de pression sur la volonté politique.

Selon Scott McLeod, les gouvernements n’agissent pas en matière de droits des Autochtones si la population n’est pas informée et qu’elle ne fait pas pression auprès des élus. Photo : CBC / Erik White

Il donne en exemple la question des pensionnats autochtones. Une fois que le public a été mis au courant, ça a créé un mouvement vers la réconciliation.

Il n’y a pas de plan à l’heure actuelle pour rendre disponible en français la plateforme en ligne. La Nation Anishinabek préfère pour l’instant se concentrer sur la langue ojibwée, en plus de l’anglais.

La trousse et les deux livres pour enfants sont cependant déjà disponibles en français et sont utilisés par les conseils scolaires francophones de la province.

Malheureusement, nous n’avons pas beaucoup de ressources en français, mais nous faisons des efforts pour rejoindre la population francophone. Scott McLeod, chef de la Première Nation de Nipissing

Le chef de la Première Nation de Dokis, Gerry Duquette fils, ajoute que la langue française est prise en compte dans la stratégie de communication. Il rencontre par ailleurs cette semaine des élèves d’une école francophone de Sturgeon Falls pour parler des traités autochtones.