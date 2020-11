Beaucoup d’entreprises dans les secteurs du camping et du plein air ont même connu des hausses d’achalandage. Le bilan est cependant moins reluisant pour les hôtels traditionnels et les gîtes, qui ont surtout connu des baisses de clientèle.

La quantité de gens qui pouvaient se retrouver à l'intérieur dans un hôtel était limitée, et c’est pour ça que c’était un peu plus difficile pour les hébergements de 40 chambres ou plus. , explique la directrice générale de Tourisme Cantons-de-l'Est Francine Patenaude.

Ces hébergements-là recevaient des groupes sportifs, des congrès, des mariages… c’est aussi une clientèle qu'ils n’ont pas pu recevoir cet été. Francine Patenaude, directrice générale de Tourisme Cantons-de-l'Est

Les attraits majeurs comme le Zoo de Granby, les glissades d'eau de Bromont et Foresta Lumina à Coaticook ont également vu leur nombre de visiteurs chuter en raison des mesures sanitaires qui limitaient le nombre de personnes permises sur leur site.

Ambivalents face au futur

Une autre section du sondage demandait aux entreprises de juger, sur une échelle de 1 à 10, la solidité de leur organisation pour poursuivre leurs activités d’ici les six prochains mois. La plupart d’entre elles ont donné une réponse de six, montrant une certaine appréhension face à l’avenir.

Même si l'Estrie reste en zone orange, des commerces subissent en effet de grandes baisses d’achalandage depuis que d'autres régions sont tombées en zone rouge cet automne.