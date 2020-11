4 heures de soins par jour pour les aînés des foyers de l'Ontario

Cette nouvelle mesure annoncée lundi est l'une des recommandations provisoires  (Nouvelle fenêtre) de la Commission d'enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée. Ces quatre heures de soins sont le minimum de couverture quotidienne qu'elle recommande.

À l'heure actuelle, les résidents de ces centres de soins reçoivent en moyenne 2,75 heures de soins directs par jour.

Le communiqué du gouvernement précise que ces soins directs sont offerts par des infirmiers ou préposés aux bénéficiaires pour répondre aux besoins cliniques et personnels des résidents .

En augmentant le nombre d'heures de soins directs prodigués quotidiennement aux résidents, nous améliorerons leur qualité de vie, veillerons à leur confort et assurerons leur sécurité , a déclaré le premier ministre Doug Ford dans le communiqué.

La Commission recommandait aussi d'octroyer plus de fonds permanents pour le recrutement de plus d’infirmiers et de préposés aux bénéficiaires afin d’accroître leur ratio personnel/résident et d’assurer plus d’heures de soins sur la base des besoins des résidents .

Une professionnelle de santé Photo : iStock

L'Ontario s'engage à recruter des dizaines de milliers de nouveaux préposés aux bénéficiaires, d'infirmiers auxiliaires autorisés et d'infirmiers autorisés dans les cinq prochaines années.

Le gouvernement Ford dit vouloir transformer en profondeur le secteur .

Après des décennies de négligence de la part des gouvernements précédents, nous travaillons avec nos partenaires et avec les dirigeants du secteur pour transformer la façon dont nous prendrons soin de nos êtres chers à l'avenir , a lancé la ministre des Soins de longue durée, Merrilee Fullerton, lors d'un point de presse lundi.

Depuis le début de la pandémie, plus de 2000 résidents sont décédés en Ontario.

Il y a actuellement 74 éclosions de COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée de la province et 51 dans les maisons de retraite.