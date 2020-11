Les parents d’un fœtus disparu à l’hôpital d’Edmundston obtiennent une compensation

Noémie Shareck et son conjoint Pierre-Luc Richard ont perdu leur bébé à 20 semaines de grossesse en 2019. Le couple a voulu récupérer le corps de leur fille, mais a été informé que le fœtus était introuvable par les autorités de l’hôpital néo-brunswickois.

Ils ont fait appel à l’avocat Marc Bellemare pour les défendre dans leur cause contre le réseau de santé Vitalité.

Une ordonnance déposée en cour du Banc de la Reine le 29 janvier 2020 établit les détails de l’entente. La famille obtient donc 20 000 $ en compensation. Un montant de 7000 $ a été accordé à chacun des parents et une somme de 6000 $ a été déposée en fiducie au nom des trois autres enfants du couple, soit 2000 $ par enfant.

La valeur d'un fœtus, c'est difficile à évaluer. Donc on parle plus d'une perte morale pour la famille. Il y a quelque chose de choquant et de traumatisant de voir qu'on a jeté le fœtus aux vidanges comme si ce n'était rien. C'est ça qui a fait l'objet d'une compensation.

Marc Bellemare, avocat