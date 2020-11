COVID-19 : plus de 200 médecins du Manitoba tirent encore la sonnette d’alarme

Plus de 200 médecins du Manitoba ont signé une lettre ouverte dans laquelle ils demandent au premier ministre Brian Pallister plus de fermeté et un financement d’urgence afin de faire face à la hausse des cas de COVID-19 dans la province.

Il s’agit de la seconde lettre du genre en moins d’une semaine. Une douzaine de médecins avait lancé un appel similaire le 30 octobre.

Les médecins indiquent qu’ en 12 semaines, les chiffres de la pandémie au Manitoba sont devenus les pires au pays. Dans la lettre, les médecins rappellent que les éclosions au foyer de soins Parkview Place avaient fait 22 morts au 31 octobre et soulignent le fait que nos lits de soins intensifs existants sont maintenant pleins.

Au cours des dernières semaines, nous avons vu notre pandémie de COVID-19 devenir incontrôlable avec un taux de positivité de 8,9 % et les modèles mathématiques des compétences du monde entier montrent que nous sommes gravement menacés. Extrait de la lettre

Des mesures essentielles

Les signataires de la lettre insistent sur un ensemble de sept mesures que la province doit prendre afin de contenir la pandémie.

Les médecins souhaitent l'octroi de plus de ressources à la santé publique ainsi qu'une augmentation de la capacité de dépistage à l'échelle de la province. Ils exigent plus de transparence et d’inclusion dans la gestion de la pandémie en tenant compte des voix diversifiées à l’instar des médecins et des communautés autochtones.

Les signataires plaident également pour davantage de consultation des groupes communautaires qui travaillent avec les populations défavorisées.

Ils appellent à plus d’engagements à protéger les personnes âgées vulnérables. Ils demandent aux autorités de rapidement prendre le contrôle de tout foyer de soins personnels géré par le privé et qui ne contrôle pas clairement l’épidémie.

Les médecins souhaitent aussi une révision de la clause permettant la poursuite des services religieux, ainsi que l'ouverture des gymnases en demandant un examen d’experts supplémentaire. Selon les mesures annoncées le 30 octobre pour la région métropolitaine de Winnipeg, les rassemblements religieux sont limités à 15 % de la capacité du lieu, jusqu'à un maximum de 100 personnes. Les gymnases et les centres de conditionnement devront réduire leurs activités à 25 % de leur capacité d'accueil.

En outre, les auteurs de la lettre suggèrent la mise en place d’un soutien financier accru aux Manitobains dont les revenus sont affectés par les mesures de santé publique.

Les quelque 200 médecins de la province indiquent que le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin, a besoin de plus d'aide.

Nous sommes également préoccupés par le fait que le Dr Brent Roussin n'a ni le budget ni les ressources nécessaires pour protéger adéquatement notre population contre ce virus , dit la lettre.

Les médecins font remarquer que la santé publique n’a pas le pouvoir de procéder à une recherche rapide des contacts et qu’elle est incapable de fournir des résultats en temps voulu parce que les capacités de dépistage ont été dépassées.

Ils lancent un appel à la population à faire plus que ne le suggèrent les restrictions actuelles, en particulier en évitant les sorties publiques et les rassemblements sociaux.

Des actions immédiates

Une des signataires, la Dre Jillian Horton qui est interniste générale, a indiqué dimanche à CBC qu'il n'y avait plus de temps à perdre, parce que les auteurs de la lettre sont motivés par un sentiment d'urgence et que ces sentiments couvent depuis très longtemps chez les gens d'ici.

Cela doit être suivi par une réponse la plus agressive possible aux plus hauts niveaux du gouvernement. Dre Jillian Horton, médecin interniste générale à Winnipeg, signataire de la lettre

La Dre Jillian Horton demande que l'appel des médecins soit suivi d'actions rapides du gouvernement. Photo : CBC

La Dre Horton s'attend aussi à ce que la santé publique améliore sa stratégie de communication pour éduquer et informer le public de manière efficace parce que l'information aide la population à se protéger, reconnaît-elle.

La Dre Jillian Horton souhaite que le gouvernement examine sérieusement la question des lieux de culte et autres rassemblements religieux.

Nous reconnaissons l'importance de ces événements dans ces communautés et dans la vie des Manitobains, mais nous sommes inquiets et nous allons continuer à observer l'évolution de la transmission.

De vendredi à dimanche, la province a signalé 1141 nouveaux cas de COVID-19, et compte désormais le plus grand nombre de cas par habitant au Canada. Actuellement, le nombre total de cas actifs au Manitoba est de 3255.

Le Dr Roussin a déclaré lundi à CBC qu'il cherchait un équilibre afin d'éviter une fermeture complète de la province comme au mois d'avril, mais que cette mesure n'est pas exclue.

Si nous voyons la tendance actuelle se poursuivre et que nous ne sommes pas satisfaits de l'adhésion [aux mesures en vigueur], nous pourrions envisager de nouvelles restrictions à court terme. Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef du Manitoba

Avec les informations d'Erin Brohman