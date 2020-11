Menhaz Zaman condamné à 40 ans de prison ferme pour quadruple meurtre

Au tribunal de Newmarket, Menhaz Zaman a été condamné à la prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 40 ans pour avoir tué sa famille à Markham à l'été 2019. L'homme de 24 ans avait admis avoir tué ses parents, sa soeur et sa grand-mère.

Menhaz Zaman a plaidé coupable à la fin septembre à quatre accusations de meurtre prémédité et de meurtre non prémédité.

Dans sa sentence, la juge Fuerst de la Cour supérieure de l'Ontario a expliqué que le meurtrier avait préféré assassiner sa famille pour éviter la honte de lui révéler qu'il menait une double vie.

Menhaz Zaman avait fait croire aux victimes juste avant le quadruple meurtre qu'il allait recevoir son diplôme en génie de l'Université York alors qu'il avait abandonné ses études au Collège Seneca de Toronto en 2015.

On n'avait jamais su le mobile du meurtrier, puisqu'en passant aux aveux, Menhaz Zaman n'a pas eu de procès. La juge a néanmoins donné des précisions sur le modus operandi de l'assassin.

Elle précise que Zaman a d'abord tué sa mère après une altercation, puis sa grand-mère dans l'une des chambres de la résidence familiale.

Ce crime brutal et impitoyable commis de sang-froid défie toute logique, il n'existe pas de mot pour décrire une façon aussi horrible de tuer des membres sans méfiance de sa famille. Michelle Fuerst, juge de la Cour supérieure de l'Ontario

Menhaz Zaman a ensuite attendu sa soeur et son père, en faisant une sieste et en jouant à des jeux vidéo au sous-sol.

L'individu a tué sa soeur dans une autre chambre à son retour de l'école, puis son père lorsqu'il est rentré du travail vers minuit cette nuit-là.

L'autopsie a révélé que les victimes avaient d'abord été frappées à la tête avec un pied-de-biche avant d'être égorgées.

(De gauche à droite) Firoza Begum, 70 ans, Momotaz Begum, 50 ans, Malesa Zaman, 21 ans et Moniruz Zaman, 59 ans, ont été tués le dimanche 28 juillet dans une résidence de Markham. Photo : Facebook

La Couronne et la défense obtiennent ainsi satisfaction, parce qu'elles avaient soumis la même requête au sujet de la peine à infliger à l'individu. La magistrate a d'ailleurs félicité les deux parties pour avoir travaillé ensemble sur une cause difficile.

Le meurtrier écope ainsi de trois peines concomitantes de 25 ans ferme pour les trois accusations de meurtre prémédité (pour la mort de son père, de sa soeur et de sa grand-mère) et de 15 ans ferme pour la quatrième accusation de meurtre non prémédité (pour celle de sa mère).