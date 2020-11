Des jeunes se tournent vers l’entrepreneuriat pour faire face à la pandémie

Jessica Nguyen, 23 ans, s'attendait à décrocher un travail dès la fin de ses études en commerce, mais ses perspectives d’emploi ont disparu à l’arrivée de la COVID-19. Son frère, Andy, se trouvait dans une situation similaire. Le jeune homme de 17 ans, en voie de terminer l’école secondaire, venait de perdre son travail à temps partiel dans une pâtisserie.

Il était triste et il adore cuisiner, c’est ce qu’il préfère. Et moi ce que je préfère c’est de manger de bonnes choses, alors je l’ai convaincu de faire ces biscuits-là pour moi , explique Jessica Nguyen.

Andy et Jessica Nguyen font partie des jeunes entrepreneurs qui ont commencé leur projet durant la pandémie. Photo : CBC

Leur quête pour trouver la recette parfaite de biscuits à offrir à la famille et aux amis est rapidement devenue une entreprise à succès nommée BAK’D Cookies. Jessica et Andy Nguyen préparent maintenant leurs biscuits ensemble dans une cuisine commerciale. Ils en vendent des centaines chaque semaine.

Je pense que le sixième jour, nous avons atteint notre objectif de vendre pour 1000 dollars de biscuits. Nous nous sommes dit que nous devrions nous donner de meilleurs objectifs , souligne la jeune entrepreneure.

Une application pour l’épicerie

Brian Chen et son ami Andy Liang, respectivement âgés de 18 et 17 ans, ont trouvé un moyen d’utiliser leurs compétences en programmation pour aider leur communauté et augmenter leurs chances de trouver un emploi par la suite.

Les deux jeunes de Vancouver ont mis en place un site web nommé GrocerCheck qui utilise des données anonymes afin de déterminer l’achalandage des épiceries à une certaine heure. Le site web se met à jour toutes les 15 minutes pour donner un portrait fidèle de la situation.

Je vis avec mes grands-parents qui font partie d’un groupe d’âge considéré vulnérable, donc évidemment que de faire l’épicerie vient avec son niveau d’anxiété , explique l’un des développeurs du projet, Andy Liang.

Les deux jeunes développeurs n’ont pas arrêté leur projet aux frontières de la Colombie-Britannique puisque les Montréalais, les Torontois, les Ottaviens et même certains Américains peuvent également bénéficier de ces données présentées sous la forme d’une carte avec un code de couleur.

GrocerCheck est un organisme à but non lucratif, qui fonctionne en partie grâce à des subventions fédérales. Même si l’argent n’est pas une priorité pour le moment, Andy Liang et Brian Chen espèrent que leur expérience comme développeurs et entrepreneurs les aidera à trouver plus facilement un emploi dans le futur.

En juillet, le taux de chômage chez les jeunes a atteint 29,1 % en Colombie-Britannique. Les Canadiens gagnant le salaire minimum ont été touchés plus durement. En octobre, la banque du Canada a averti que le redressement économique serait long et que l'économie a peu de chance de revenir à la normale avant 2023.

Avec des informations d'Andrea Ross et de Deborah Goble