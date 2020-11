La résidence Manoir Saint-Augustin de Gaspé touchée par une éclosion de COVID-19

Huit résidents et moins de cinq employés de la résidence privée pour aînés Manoir Saint-Augustin à Gaspé ont obtenu un résultat positif à la COVID-19 lundi matin.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine assure que les enquêtes épidémiologiques sont en cours et que les familles ont été avisées.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux précise que certains cas liés à l'éclosion au Manoir Saint-Augustin seront compilés dans le bilan de mardi.

Avec 17 nouvelles infections rapportées lundi, les autorités de santé publique régionale de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine dénombrent 210 cas de COVID-19 actuellement actifs sur le territoire.

Parmi ces nouveaux cas, 16 sont enregistrés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Côte-de-Gaspé.

Le bilan total de la région passe donc à 956 infections confirmées depuis le début de la pandémie.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 347

Bonaventure : 279 (+1)

Rocher-Percé : 157

Côte-de-Gaspé : 129 (+16)

Haute-Gaspésie : 17

Îles-de-la-Madeleine : 27 Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Deux nouvelles infections sont également rapportées parmi le personnel de l'hôpital de Gaspé, qui compte maintenant huit employés et moins de cinq usagers ayant reçu un résultat positif à la COVID-19.

Le Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de New Carlisle enregistre pour sa part un nouveau cas parmi ses résidents. L'établissement recense 14 employés et 14 résidents ayant été atteints par le virus.

Samedi, un deuxième résident du CHSLD de New Carlisle a d'ailleurs succombé à une infection au coronavirus, ce qui a fait grimper le nombre de décès attribués au virus à 28 depuis le début de la pandémie en Gaspésie.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rapporte que 718 personnes sont maintenant rétablies sur le territoire, avec neuf nouvelles guérisons rapportées lundi.

Par ailleurs, 12 personnes sont toujours hospitalisées en lien avec la COVID-19, soit une personne de moins que la veille.

Depuis le début de la pandémie, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a recensé une autre éclosion dans une résidence pour aînés de la région, soit la résidence Lady Maria, qui est maintenant terminée.

Au Québec, la santé publique fait état de 1037 nouveaux cas de COVID-19 et de 12 décès supplémentaires.