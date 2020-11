Des navettes autonomes en déplacement à Ottawa

Un regroupement d’entreprises, en partenariat avec la ville d’Ottawa et Transport Canada, a lancé lundi un essai routier de navettes automatisées électriques à faible vitesse à Ottawa.

Les navettes circuleront sur un trajet de 1,5 kilomètre à une vitesse allant jusqu’à 15 kilomètres par heure au campus du pré Tunney du 3 au 13 novembre 2020. Les navettes seront en circulation sur les promenades Colombine, Goldenrod, pré Tunney et Yarrow.

Les navettes peuvent transporter jusqu’à six personnes assises et se déplacer à une vitesse de 25km/h ou moins. Un opérateur y sera présent pour prendre le contrôle du véhicule au besoin.

Les personnes qui veulent prendre part aux déplacements peuvent réserver leurs places en ligne. Un deuxième véhicule sera réservé aux participants au projet de recherche ainsi qu’aux employés du pré Tunney.

Intérieur d'un des véhicules utilisés dans le cadre du projet pilote. Photo : Radio-Canada / Reno Patry

L’équipe de ce projet pilote comprend entre autres : Zone X.O, exploitée par Investir Ottawa, Transports Canada, le ministère des Transports de l'Ontario, la Ville d'Ottawa, EasyMile, un leader de l'industrie de la technologie des véhicules sans conducteur, ainsi que le Conseil national de recherches du Canada.

Par voie de communiqué, le ministre des Transports Marc Garneau, s’est dit fier de soutenir l’innovation et la compétitivité canadiennes dans les technologies de véhicules automatisés.

Financé par Transports Canada, cet essai de navettes automatisées à faible vitesse nous permettra d’évaluer comment les véhicules automatisés peuvent opérer sécuritairement dans des conditions réelles. Les résultats informeront l’approche de notre gouvernement quant à la mise en marché sécuritaire et dans les délais de ces technologies au Canada , écrit le ministre Garneau.

De son côté, le maire d’Ottawa, Jim Watson, parle de sa Ville comme étant un chef de file dans le domaine de la technologie des véhicules automatisés.

En tant que ville intelligente, nous avons établi que nous avons le talent et l'expertise pour être les premiers avec des projets qui repoussent les limites du possible, comme les navettes automatisées à faible vitesse , écrit le maire Watson.

Un homme dans le véhicule lors du lancement du projet pilote. Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Michael Tremblay, président-directeur général d’Investir Ottawa a mentionné que son groupe veut libérer et réaliser le potentiel des technologies pour améliorer le quotidien des usagers.

Nous sommes très fiers d'accueillir le premier essai de navettes automatisées à faible vitesse en Ontario, un projet qui appuie directement cet objectif , soutient-il dans un communiqué.

Les résultats de cet essai aideront à créer de nouvelles capacités, une expertise et des débouchés commerciaux pour les innovateurs et entreprises technologiques de notre région et de l’ensemble du Canada , ajoute M. Tremblay.

Zone X.O a effectué un premier essai de navette autonome en août 2019 sur un circuit conçu sur mesure. Les résultats de ces essais ont confirmé la possibilité de concevoir et de mettre en place des véhicules connectés et automatisés (VCA) de façon sécuritaire.

Les entreprises qui participent à ce projet pilote ont pour but d'acquérir une meilleure compréhension des processus de planification et d'approbation pour tester ce genre de technologie sur les routes canadiennes.