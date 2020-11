Virginie DeChamplain remporte le prix Jovette-Bernier

L'autrice d'origine rimouskoise, qui faisait partie des finalistes aux côtés de Pénélope Mallard et Gabrielle Filteau-Chiba, raconte dans son premier roman l'histoire d'un deuil qui se fait entre la Gaspésie et l'Islande, dans ces grands paysages où il fait parfois bon se perdre.

Virginie DeChamplain met en scène les paysages de la Gaspésie et de l'Islande dans son roman Les falaises. Ici, le village de Vik, dans le sud de l'Islande (archives). Photo : getty images/istockphoto / NanoStockk

Ce que je trouve fascinant avec le fleuve, c'est que ça peut être à la fois un élément très doux, très calme, mais aussi destructeur et très en colère. [...] Ça peut aider à relativiser un peu ce qui se passe autour de nous , raconte l'auteure.

Le premier roman de Virginie DeChamplain est paru chez La Peuplade. Photo : Courtoisie La Peuplade

C'est donc entourée de décors grandioses que la protagoniste du roman lit avidement des cahiers écrits par sa grand-mère, découverts en faisant le tri des objets dans la maison de son enfance.

L'écriture de sa grand-mère met alors en lumière la vie de cette femme qu'elle n'a jamais rencontrée, et celle de sa propre mère, qui vient de mourir.

Elle apprend à connaître les femmes de sa vie qu'elle n'a, finalement, pas connues ou très mal connues , explique Virginie DeChamplain. L'écriture, ça permet d'avoir une vulnérabilité que, parfois, on n'est pas capables d'avoir lorsqu'on est face à face , poursuit-elle.

Je file d'un cahier à l'autre, dévore les années où on s'est manquées. Comme deux trains qui se croisent à toute vitesse et font trembler la campagne aux alentours. Extrait du roman Les falaises, de Virginie DeChamplain

On découvre ainsi, aux côtés de la protagoniste du roman, cette mère qui riait pour rien qui pleurait pour rien et qui, à l'image du paysage, est entière et insaisissable, avec toute la beauté et la détresse que cela peut comporter.

*À noter que Virginie DeChamplain est l'invitée d'Annie Landreville dans un entretien auquel l'autrice Hélène Dorion a également participé. Il est disponible en ligne sur le site du Salon du livre de Rimouski.