Fini les bulles sociales, recommande une responsable de santé publique

Au début du mois de juin, le gouvernement de l'Ontario avait introduit le concept des bulles sociales pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes, qui pourraient inclure la famille et les amis. À l’époque, on annonçait aux Ontariens qu’ils n'auraient pas à suivre les règles de distanciation physique avec les membres de cette bulle.

Ce que nous avons vu, c'est que les gens ne comprenaient pas vraiment le concept de bulle, et ils passaient d'un groupe de 10 personnes à un autre groupe de 10 personnes, à un autre groupe de 10 personnes... À la fin, si vous aviez un cas positif, il fallait faire un suivi sur 60 contacts et six groupes différents de 10 personnes , a déclaré la médecin hygiéniste par intérim de la région de Waterloo, la Dre Hsiu-Li Wang.

C'est pourquoi le message est maintenant, vraiment, n'ayez un contact étroit et non protégé uniquement avec les membres de votre foyer. Si vous allez vous réunir avec quelqu'un d'autre en dehors de votre foyer, limitez-le et portez un masque , a-t-elle ajouté.

La propagation « stabilisée » dans la région

La Dre Wang a déclaré que les cas de COVID-19 dans la région de Waterloo sont présentement stables parce que les résidents du secteur suivent bien les directives de santé publique.

Nous avons ralenti la propagation, ce qui est excellent. Nous nous sommes stabilisés pour ce qui est des taux de propagation , a-t-elle déclaré, en précisant toutefois que les données pourraient changer rapidement à tout moment.

Le Bureau de santé de la région de Waterloo a signalé 19 nouveaux cas de COVID-19 dans la région, lundi. Au total, Waterloo compte 375,5 cas par 100 000 habitants, ce qui est bien en dessous de la moyenne provinciale de 522,4 cas par 100 000 habitants.

Mais les températures de plus en plus plus froides signifient que plus de gens passeront du temps à l'intérieur, ce qui inquiète la Dre Wang, qui craint que cela n’augmente les risques de propagation du COVID-19 .

Elle rappelle aux Ontariens de suivre ces précautions de santé publique:

Limitez les contacts étroits et non protégés aux membres immédiats de votre foyer.

Pratiquez la distanciation physique et portez un couvre-visage avec toute personne ne faisant pas partie de votre ménage.

Choisissez de vous rassembler virtuellement, mais si vous devez vous réunir en personne, n'oubliez pas de le faire à distance et avec un masque.

Si vous devez vous rassembler, faites-le à l'extérieur ou dans des espaces intérieurs bien ventilés.

Si vous devez vous rassembler, faites-le en petits groupes.

Avec des informations de CBC Kitchener-Waterloo