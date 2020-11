La lente percée du Parti vert en Saskatchewan

Avec près de 10 000 voix exprimées en sa faveur aux élections provinciales de 2020, le Parti vert de la Saskatchewan reste en troisième position, loin derrière le Parti saskatchewanais et le Nouveau Parti démocratique (NPD). Toutefois, son inlassable travail de terrain pourrait bientôt finir par porter ses fruits, selon le professeur de science politique Greg Poelzer.

On est petits, mais on devient plus grand chaque jour , confie avec optimisme Michael Wright, un porte-parole des verts en Saskatchewan.

Son parti ne cesse de gagner en popularité depuis sa première participation aux élections provinciales, en 1999. Pour la première fois, les verts ont été en mesure de présenter un candidat dans 60 des 61 circonscriptions mises en jeu lors des dernières élections provinciales tenues la semaine dernière.

La progression du nombre de votes recueillis reste faible, passant de 1,83 % en 2016 à 2,27 % en 2020. Le Parti vert se retrouve notamment derrière le Parti Buffalo, officiellement créé en juillet cette année.

Le professeur de sciences politiques Greg Poelzer estime que le Parti vert aurait une chance de faire élire un ou deux députés en cas d’élection partielle. C’est là que les électeurs prennent des risques , souligne-t-il. Selon lui, le fait que le Parti Saskatchewanais détienne une forte majorité pourrait convaincre les électeurs de donner leur voix à de plus petites formations.

Incarner la responsabilité fiscale pour verdir la province de l’or noir

Michael Wright raconte la difficulté pour les verts de faire passer leur message en Saskatchewan, où le pétrole et le charbon représentent de nombreux emplois. Il constate cependant une ouverture chez les jeunes et dans les circonscriptions urbaines.

Le porte-parole souligne aussi que le volet fiscal de leur plan a été bâti avec des économistes locaux, conscients de la réalité de la province.

On veut utiliser des experts locaux, pour avoir des politiques locales, pour résoudre les problèmes locaux. Michael Wright, porte-parole du Parti vert de la Saskatchewan

Greg Poelzer estime que les verts font bien de se positionner comme un parti fiscalement responsable, ce qui pourrait leur permettre de se démarquer de l’approche du NPDNouveau Parti démocratique , qui est similaire sur plusieurs points.

Beaucoup de gens considèrent que les verts défendent des politiques économiques qui vont à l'encontre des intérêts économiques de la Saskatchewan , explique-t-il.

Mettre en valeur l'aspect responsable de leurs propositions économiques présenterait les verts comme une option crédible, à mi-chemin entre les politiques du Parti Saskatchewanais et du NPD, explique Greg Poelzer. Il voit une tendance émerger en Saskatchewan, qui demande à la fois maîtrise des dépenses et transition énergétique.

Selon lui, les verts devraient aussi expliquer que leur stratégie fiscale placerait la province à l’avant-garde de l’énergie renouvelable.

S’ancrer dans le terrain pour maintenir la croissance

Pour maintenir leur lente avancée, les verts veulent renforcer leur présence sur le terrain. Cela passe par un porte-à-porte accru et continu pour convaincre l’électorat de la crédibilité de leur plan.

On ne doit pas avoir peur, on doit avoir espoir qu’on peut avoir une meilleure société. Michael Wright, porte-parole du Parti vert de la Saskatchewan

Pour Greg Poelzer, Naomi Hunter est un atout de poids. Elle a pris la tête du Parti vert au printemps dernier, et l'analyste politique remarque sa grande popularité sur les réseaux sociaux.

La Réginoise Naomi Hunter dirige le Parti vert de la Saskatchewan depuis mars 2020 (archives). Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Les verts veulent maintenir des candidats dans chaque circonscription aux prochaines élections provinciales. Ils concentreront cependant leurs efforts dans les villes et dans l’extrême nord, car c’est là qu’ils estiment avoir le plus de chances d’arriver au moins deuxièmes.