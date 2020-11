Justin Trudeau ouvert à une discussion nationale sur la santé mentale

Le maire de Québec fait des liens entre les troubles psychologiques et les attaques du Vieux-Québec, ce week-end, le double meurtre à Wendake, en octobre dernier, et l'attentat à la mosquée, en 2017.

Régis Labeaume estime que l'accès aux soins de santé mentale est devenu un enjeu de sécurité publique dans les 20 plus grandes villes du pays .

Le maire souhaiterait entre autres la création de patrouilles mixtes de policiers et des travailleurs sociaux pour répondre conjointement aux appels de détresse.

Travailler tous ensemble

Justin Trudeau est d'accord avec les propos de Labeaume et se dit prêt à travailler tous ensemble pour trouver des solutions. Justin Trudeau soutient toutefois que le contexte de la pandémie actuelle ajoute à ce problème déjà existant.

On veut continuer de travailler avec les provinces sur la santé mentale. On est en train de vivre un moment avec la COVID où l'anxiété, l'isolement, le stress est en train d'augmenter pour tout le monde et on se doit de réagir , a-t-il souligné lundi au micro de l'émission matinale Première heure.

On se doit d'aider tout le monde, mais évidemment, ça n'explique aucunement cet acte épouvantable, C'est une fin de semaine bouleversante pour les gens de Québec. On pense aux familles, aux victimes et à tous les intervenants. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le maire de Québec, Régis Labeaume, est apparu ébranlé en point de presse au lendemain de l’attaque au Vieux Québec. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Un « hiver plate »

Le premier ministre est aussi revenu sur ses déclarations de la semaine dernière sur un hiver plate qui va bientôt s'installer et un temps des Fêtes potentiellement pénible. Il appelle la population du Québec à faire cet effort ultime.

Je comprends que ça devient frustrant, que ça devient long tout ça, mais ça va être encore plus long et ça va être pire si les gens ne se disent pas : ok, on tough encore quelques mois, puis on passe à travers. Le Canada est parmi les pays qui a un des meilleurs accès au vaccin potentiel sur la planète , ajoute Justin Trudeau.

Ça va arriver qu'on va passer à travers, mais ça va prendre encore des mois de solidarité et de travail pour tout le monde. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Toujours pas de vaccin

Justin Trudeau rappelle qu'aucun vaccin sécuritaire n'a à ce jour été approuvé au Canada malgré les récentes annonces prometteuses.