L'Ontario frôle toujours les 1000 cas quotidiens de COVID-19

Santé publique de l'Ontario rapporte 948 nouveaux cas de COVID-19 et sept décès supplémentaires.

Toronto, Ottawa et les régions de Peel et de York demeurent les zones les plus durement touchées par la propagation du virus.

Toronto : 315

Peel : 269

York : 81

Ottawa : 64

Le nombre de nouvelles infections (948) dépasse, encore une fois, le nombre de nouvelles guérisons (826).

En Ontario, 328 personnes sont hospitalisées dont 75 aux soins intensifs.

L'Ontario recense, par ailleurs, 71 nouvelles infections dans les écoles ontariennes, dont au moins une quarantaine de cas parmi les élèves. Une école est fermée en raison d'une éclosion.

Pour ce qui est du dépistage, 27 908 tests ont été effectués en 24 heures soit un peu plus que la moitié de l'objectif provincial de 50 000 tests par jour.

Au total, 77 655 cas de COVID-19 ont été confirmés depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, la province déplore 3152 décès liés à la maladie.