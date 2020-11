Pétition pour une éducation mixte en classe et en ligne pour 2 secondaires de la DSFM

Une mère d’élèves de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) a lancé une pétition en ligne dimanche pour demander à la division scolaire d’offrir un apprentissage mixte, en présentiel et en ligne, aux élèves de la 9e à la 12e année des deux écoles secondaires de Winnipeg.

La DSFMDivision scolaire franco-manitobaine a suspendu les cours en présentiel dans ses deux écoles secondaires de Winnipeg en raison d’une recrudescence du nombre de cas de COVID-19 dans ces établissements. La reprise des classes en personne estprévue le 9 novembre pour les élèves du Collège Louis-Riel (CLR) et le 12 novembre pour les élèves du Centre scolaire Léo-Rémillard (CSLR).

L’instigatrice de la pétition, Chantal Cloutier, revendique que le retour en classe en novembre soit un apprentissage mixte en présentiel et en ligne de la 9e à la 12e année pour ainsi permettre la distanciation physique de 2 mètres dans les classes.

Moins de 24 heures après son lancement, la pétition avait obtenu près de 300 signatures.

Dans sa pétition, Chantal Cloutier rappelle que le gouvernement provincial a instauré de nouvelles mesures dans les écoles de la région métropolitaine de Winnipeg pour endiguer la transmission de la COVID-19.

Je ne suis pas du tout satisfaite de la situation du statu quo au Centre scolaire Léo-Rémillard alors que la province a désigné les écoles au niveau orange, affirme Chantal Cloutier par l’entremise de la pétition.

Elle soutient que la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine n’a pas tenu compte de certaines recommandations telles que l’apprentissage mixte, en classe et à distance, pour les élèves du secondaire.

Je suis consternée et inquiète par l'apathie manifestée pour la santé et la sécurité de mes enfants, et je n’ai pas confiance dans les mesures en place en ce qui concerne [la] COVID-19 , lit-on dans la pétition.

Après des éclosions dans deux écoles secondaires urbaines de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , Chantal Cloutier affirme : il est clair que plus doit être fait pour assurer le bien-être de nos enfants .

Qu’est-ce que les autres divisions scolaires font que la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine ne fait pas? , demande-t-elle.

La DSFM explore des solutions

En entrevue au micro de l'émission Le 6 à 9, le directeur général de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , Alain Laberge, réitère que la division scolaire fait tout son possible pour offrir une éducation sécuritaire pour ses élèves et son personnel.

Il affirme que la pétition « est une bonne chose » et dit comprendre le message circulé par les parents.

Alain Laberge, directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine, affirme que l’apprentissage mixte, en présentiel et en ligne, aux élèves du secondaire était prévu à compter de janvier. Photo : Radio-Canada

Alain Laberge explique que la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine fait face à de nombreux défis et explore diverses solutions.

Il ajoute que la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine prévoyait notamment offrir l’éducation mixte dans ses secondaires les plus peuplés à compter de janvier.

En début d’année scolaire, la province nous a demandé d’avoir les élèves en salle de classe le plus souvent possible pour permettre ainsi le rattrapage de l’année dernière , précise-t-il.

Il souligne par ailleurs que 188 parents ont choisi l’option temporaire de l’apprentissage à distance pour les élèves de la maternelle à la 8e année, à la suite d’un sondage envoyé par la DSFM après la mise en place de nouvelles mesures dans les écoles en code orange.

Selon lui, l’une des meilleures solutions serait que tous les élèves de la 9e à la 12e année fassent l’apprentissage à distance. Cela nous permettrait de récupérer environ 40 locaux et nous pourrions ainsi atteindre les 2 mètres de distance physique recommandés pour presque toutes les classes. Quelques-unes demeureraient à 1,75 mètre , a-t-il expliqué.

Avec les informations de Patricia Bitu Tshikudi