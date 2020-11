On espère que le temps va faire disparaître un peu cette douleur suite à ce drame , a poursuivi le premier ministre avant de saluer la mémoire des victimes, Suzanne Clermont, 61 ans, et Sylvain Duchesne, 56 ans.

Ce qu'on a vécu samedi soir, c'est effroyable. On ne peut pas comprendre comment on peut voir une telle violence gratuite. François Legault, premier ministre du Québec

François Legault a aussi tenu à remercier les bons samaritains qui ont volé au secours des victimes le soir du drame. Il y a beaucoup de gens qui ont eu du courage samedi soir. Je pense entre autres à des voisins qui ont secouru les victimes.

Le premier ministre demande aux Québécois de ne pas céder à la colère face à ces gestes inexplicables. La meilleure façon de répondre à ce qui s'est passé samedi soir à Québec, c'est de rester nous-mêmes, un peuple qui est pacifique.

Services en santé mentale

Dès le lendemain de la tuerie, le maire Régis Labeaume a réclamé un « débat de société sur les maladies mentales ». Avec 16 000 personnes sur la liste d’attente pour obtenir des services en santé mentale au Québec, François Legault admet qu’il doit en faire davantage. Lors d’une discussion au téléphone avec le maire de Québec, les deux hommes ont discuté de la possibilité de créer des patrouilles mixtes de policiers et de travailleurs sociaux qui travailleraient ensemble pour répondre aux appels de détresse.

Les policiers sont souvent submergés par ce type d’intervention et depuis plus de six mois, la COVID-19 pèse chaque jour un peu plus sur la santé mentale de la population en général. On a une inquiétude sur l'augmentation des problèmes de maladie mentale suite à la pandémie. Les spécialistes nous le disent, il y a une augmentation du nombre de cas.

Le ministre Lionel Carmant doit d’ailleurs annoncer de nouvelles sommes en santé mentale à 13 h aujourd’hui.