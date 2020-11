Le Salon du livre de Rimouski s'amorce... dans votre salon

Pandémie oblige, les salles et les couloirs du Centre des congrès de Rimouski resteront vides cette année, mais l'équipe du Salon du livre a tout de même concocté une semaine d'activités pour permettre aux livres et aux idées de circuler, tout en évitant les contacts.

On est allés vers quelque chose qui est plus dans l'expérience , affirme le directeur général de l'événement, Robin Doucet.

La Salon permettra ainsi au public de découvrir une vingtaine d'auteurs à travers des capsules web qui seront mises en ligne sur le site du Salon du livre tout au long de la semaine.

Ce sont deux hommes de théâtre, Eudore Belzile et Michel Tremblay, qui ouvrent le bal avec une discussion sur l'œuvre du grand dramaturge, plus de 50 ans après Les belles sœurs.

L'auteur Michel Tremblay s'est entretenu avec le directeur du Théâtre des gens d'en bas, Eudore Belzile (archives). Photo : Radio-Canada / Amélie Grenier

Les autrices Hélène Dorion et Virginie DeChamplain aborderont pour leur part les thèmes du deuil et du paysage dans une entrevue animée par Annie Landreville.

[Pour faire une] offre virtuelle, après six mois de pandémie, il fallait surprendre. C'est ce que l'équipe a fait. Robin Doucet, directeur général du Salon du livre de Rimouski

Pauline Marois et Martine Delvaux présenteront également leurs réflexions sur la place des femmes dans les sphères du pouvoir.

Des activités jeunesse

Le Salon du livre de Rimouski, qui accueille bon an mal an quelque 6000 élèves du primaire et du secondaire entre ses murs, n'a pas non plus négligé son offre jeunesse. Près de 200 classes bénéficieront de rencontres avec des auteurs qui se dérouleront en ligne.

Avant ça, on amenait l'écolier au livre, là, on apporte le livre à l'écolier , explique Robin Doucet.

En temps normal, environ 6000 élèves visitent le Salon du livre de Rimouski chaque année (archives). Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

L'autrice rimouskoise Nicole Testa proposera également plusieurs activités pour explorer le plaisir de la lecture à voix haute.

Puisque le public n'aura pas l'occasion de se déplacer au Salon pour acheter des livres cette année, sept libraires de la région se sont associés au Salon du livre de Rimouski et offriront des rabais à ceux qui se procureront des livres québécois pendant la fin de semaine du 7 et 8 novembre.

Avec la collaboration d'Éric Barrette