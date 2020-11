Jour d’élections partielles dans Charlottetown-Winsloe

La circonscription a été laissée vacante par le départ du libéral Robert Mitchell. L’ancien ministre libéral a annoncé en septembre son retrait de la vie politique.

Quatre candidats tentent maintenant de ravir ce siège. Il s’agit de Zack Bell pour le Parti progressif-conservateur, Zac Murphy représente les libéraux, Lynne Thiele le Nouveau Parti démocratique et Chris van Ouwerkerk est le candidat pour le Parti vert.

Le masque obligatoire

Les électeurs devront obligatoirement porter un masque pour accéder aux bureaux de vote. Élection Î.-P.-É. indique qu’en cas d’oubli, des masques jetables seront offerts.

Le plus important est la distanciation sociale, indique Paul Alan, directeur général d’Élection Î.-P.-É.. Nous tentons le plus possible de limiter les contacts.

Des employés ont été embauchés pour désinfecter le matériel au cours de la journée, des feuilles des plexiglas ont été installées et un nombre limité d’électeurs est admis dans les bureaux de scrutin.

Les bureaux de vote seront ouverts aujourd’hui de 9 h à 19 h et on demande aux électeurs de ne pas oublier une pièce d’identité gouvernementale ou deux documents officiels avec leur adresse.

Vendredi, 40 % des électeurs avaient voté par anticipation et 5 % ont voté par la poste.

Avec les informations de CBC