Tempête: des milliers foyers sans électricité en Abitibi-Témiscamingue

Les rafales de vent et la neige lourde de dimanche soir ont endommagé de nombreux équipements.

Le réseau de distribution d'Hydro-Québec a été touché à plusieurs endroits.

Dimanche en soirée, près de 52 000 foyers ont perdu le courant pendant plusieurs heures.

Les équipes déployées travaillent à réparer les pannes, mais le délai peut être plus long dans les secteurs difficiles d'accès et aux endroits où le réseau a été plus endommagé.

Le centre d'appels d'urgence de l'Abitibi-Témiscamingue a reçu de nombreux appels et a dû rappeler sur les réseaux sociaux de les contacter en cas d'urgence seulement.

Le conseiller aux relations avec le milieu d’Hydro-Québec, Patrick Compartino, demande aux citoyens d’être patients.

Le réseau de transport a été affecté, on connaît la cause, c’est du galopage c’est-à-dire que les vents et la neige se transportent de gauche à droite et là on va perdre l’énergie. Vers 23 h 00, des tests ont permis de retrouver le courant de transport, mais la situation est demeurée fragile toute la nuit , explique-t-il.

Transport scolaire annulé

Le transport scolaire est annulé pour la journée dans les écoles du Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue. La direction a pris cette décision principalement en raison de la chaussée glacée et plusieurs automobilistes circulent sans pneus d’hiver. Les services de garde demeurent ouverts.

La Commission scolaire du Lac-Abitibi annule le transport pour les élèves d'Authier-Nord puisque le courant n'est pas encore rétabli dans ce secteur.