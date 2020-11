COVID-19 : l'équipe de curling de la Saskatchewan envisage de s’installer en Alberta

C’est une équipe saskatchewanaise et ça ne changera jamais , assure le capitaine Matt Dunstone. Mais nous cherchons toujours des moyens de pouvoir participer à des compétitions , explique-t-il.

L’équipe qui a remporté le tournoi Brier juste avant la pandémie souhaite se préparer en vue d’un nouveau Brier et des qualifications pour les Jeux olympiques qui commenceront dans un peu plus d’un an.

C’est notre objectif et ce sur quoi nous sommes concentrés à 100 %. Nous avons l'impression qu'en Alberta en ce moment il y a un peu plus d'occasions d'atteindre ces objectifs.

Matt Dunstone donne l’exemple d’une compétition de curling qui devait avoir lieu la semaine dernière en Saskatchewan avec 24 équipes inscrites. Deux semaines avant, le gouvernement provincial l’avait approuvée, mais il l'a finalement annulée la veille, raconte-t-il. C’est un peu un risque pour nous de compter sur ces événements en Saskatchewan , résume-t-il.

Il dit qu’à l’inverse, en Alberta, plusieurs compétitions de curling ont été organisées sans problèmes ces derniers mois.

Avec les informations de CBC