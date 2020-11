Un jeune Albertain remporte un championnat du monde de wakeboard

Pour cette édition 2020 virtuelle, les participants devaient soumettre aux juges une vidéo de 45 secondes de leur plus belle performance. Dans sa catégorie, Keegan avait huit concurrents.

[Il n’y a] pas de mouvements imposés, vous pouvez faire ce que vous voulez, explique-t-il. Mais vous essayez de faire les meilleurs trucs pour avoir le meilleur résultat.

Le jeune Albertain a commencé à participer à des compétitions internationales il y a deux ans seulement.

Il s'entraîne à Dickson Dam, à une quinzaine de minutes de la ferme familiale, au lac Chestermere ou au lac Pleasant à Phoenix en Arizona.

Généralement on surfe jusqu'à ce que le lac gèle et après on va à Phoenix autant que possible , raconte-t-il.

Keegan Hogsdon s'entraîne en Alberta, mais aussi aux États-Unis. Photo : Rachel Maclean

Cette année, contrairement à ce que l’on pourrait croire, l'interdiction de voyager à cause de la COVID-19 lui a permis de progresser. J’ai juste travaillé très fort cet été. Je me suis presque entraîné tous les jours à la maison , dit-il.

Son niveau d'enthousiasme, ça ne s'apprend pas vraiment , confirme Nicole Hudson, son mentor, rencontrée en 2018.

Je l’ai vu surfer sous la pluie, dans le froid, sous la grêle, le vent, raconte-t-elle. Quand certains s'arrêtent-là, lui il continue. Il surfe cinq heures par jour, il surfe jusqu’à ce que ses jambes soient rouge vif à cause de l’eau froide.

Keegan ne sait pas encore ce que l’avenir lui réserve, notamment en raison de la pandémie. Mais Nicole Hudson pense qu’il a le potentiel pour évoluer chez les professionnels.

Il peut vraiment progresser. Je pense qu’il n’y a pas de limite pour lui , assure-t-elle.

