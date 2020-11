L'ancien gardien du Fury Romuald Peiser poursuivra sa carrière à Gatineau

Il est tombé sous le charme de la capitale lors de son passage avec le Fury d’Ottawa et y a trouvé l’amour de sa vie. L’ancien gardien de but Romuald Peiser revient maintenant s’installer ici pour son après carrière. Après quatre ans aux États-Unis, le joueur français va relever de nouveaux défis avec l’Association de soccer de Gatineau (ASG).

J’ai jamais caché que Ottawa c’était une ville spéciale. Vraiment, là, tout portait à rentrer à Ottawa , raconte le joueur, qui attend une petite fille avec sa femme Taylor en décembre prochain.

Avec cette nouvelle et la pandémie, Peiser a décidé de plonger et de revenir dans la région. Il s’occupera notamment de l’équipe des moins de 15 ans de l’ ASGAssociation de soccer de Gatineau .

Romuald Peiser a affronté de grands joueurs partout sur la planète, notamment ici contre Falcao et Hulk du FC Porto alors qu'il défendait la cage du Academica au Portugal. Photo : Getty Images / Miguel Riopa

Mon idée a toujours été de m’installer au Canada un peu plus tard. J’ai appris pas mal et maintenant c’est le temps de transmettre ce que j’ai appris comme joueur et comme entraîneur , poursuit l’athlète de 41 ans qui a passé les dernières années au sein du personnel d’entraîneurs du Sacramento Republic, en Californie.

Pour moi, c’est une passion, même en entraînant des équipes pro, j’allais toujours voir l’Académie, l'entraîner, donc j’ai fait beaucoup de travail avec des jeunes. Romuald Peiser, ancien gardien du Fury d'Ottawa

Peiser a un CV bien garni. Il a joué dans les plus grands championnats en France, en Allemagne et au Portugal notamment, en plus de remporter le championnat d’automne de la NASL en 2015 et la grande finale, le Soccer Bowl, avec le Deltas de San Francisco en 2017.

C’est toute une prise pour l’ ASGAssociation de soccer de Gatineau . Le directeur technique du club contenait mal sa fébrilité d’avoir mis la main sur un entraîneur, au CV si bien garni, en entrevue avec Radio-Canada.

Quand j’ai su que Romuald pouvait rentrer dans notre équipe technique, je me suis dit : Wow! C’est une opportunité qui ne fallait pas échapper. Je suis vraiment content. Il va monter notre qualité d’un cran. Nos joueurs vont beaucoup apprécier ça , dit Slava Ursu.

Le directeur technique de l'ASG, Slava Ursu, en compagnie de jeunes de Soccer Outaouais et du gardien Romuald Peiser. Photo : Gracieuseté de Slava Ursu

Un autre ancien joueur, Jonathan Vallée, est aussi au sein de l’équipe d’entraîneurs de l’ ASGAssociation de soccer de Gatineau . Il se réjouit également de l’arrivée de Peiser, qu’il a côtoyé avec le Fury d’Ottawa.

C’est un professionnel assidu. Chaque jour il se présente à l’entraînement pour performer et progresser, tirer le monde vers le haut. Le plus important, c’est une très bonne personne. Il va être capable d’amener un plus aux jeunes par son expérience sur le terrain, mais aussi parce que c’est une bonne personne et un bon éducateur , précise Vallée.

Il faudra toutefois patienter un peu pour voir Peiser sur le terrain avec les jeunes puisque seuls les programmes de sports-études se poursuivent actuellement en raison de la pandémie.

Aller plus loin

Avec ce type d’embauches, l’ ASGAssociation de soccer de Gatineau ne cache pas ses ambitions. Il veut devenir le club incontournable pour le soccer en Outaouais.

C’est très important d’aller chercher ces anciens professionnels. Avec les nouveaux standards que la fédération amène, je me suis dit qu’il faut que je rentre dans le monde pro. Il faut trouver des gens qui ont le vécu que nous n’avons peut-être pas , raconte Ursu.

Romuald Peiser arrive motivé dans ses nouvelles fonctions qui lui serviront probablement de tremplin pour des tâches plus imposantes par la suite.

C’est vraiment de mettre le pied à l’étrier pour commencer avec Slava. Il y a plusieurs belles opportunités avec les sports-études et les nombreux clubs dans la région. J’adore la ville. De par ma passion, j’espère montrer aux jeunes le goût du travail et le goût de l’effort , poursuit Peiser.

Le gardien Romuald Peiser dans l'uniforme du Fury FC Photo : NASL.com

L ’ASGAssociation de soccer de Gatineau ne se berce pas d’illusions. Elle sait qu’elle pourrait rapidement perdre Peiser.

Je vais être content même s’il ne reste que 6 mois. On va essayer de le garder le plus longtemps possible. Tant qu’il est avec nous on va en profiter et on va apprendre de lui. Slava Ursu, directeur technique de l'ASG

Même si le Fury n’existe plus, le nom de Peiser pourrait rapidement se rendre dans les bureaux de l’Atlético Ottawa qui représente maintenant le soccer professionnel dans la capitale. Mais, l’ancien gardien ne semble pas en faire une priorité.

J’ai vu le monde professionnel pendant 20 ans comme joueur et quelques années comme entraîneur. J’ai vu un peu ce qui avait à voir. Je vais me concentrer sur ce qui est devant la porte et on verra après , mentionne Peiser, convaincant.

On sent qu’aucune porte n’est fermée pour celui qui a été formé au Paris Saint-Germain. Reste qu’un éventuel retour de Peiser avec une équipe professionnelle dans la capitale serait un naturel.