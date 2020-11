Un avis de faire bouillir l'eau est émis à Dieppe

Un avis localisé d’ébullition de l’eau est émis pour :

- les résidences situées entre le 2071 et le 2685 de la rue Amirault;

- les résidences situées entre le 16 et le 19 de la rue Leonide;

- les résidences situées entre le 301 et le 818 de la rue Dover;

- toutes les résidences situées dans le domaine Dover Estates;

- toutes les résidences situées sur les rues Bayview, Carter, Freda, J.-F. Bourgeois, Joanne, Kristian, Marco, Raphaël et Vézina.

C’est la rupture d’une canalisation sur la rue Amirault qui a entraîné cet avis émis en début de soirée, dimanche. La Ville mentionnait alors que des réparations sont en cours.

À ébullition pendant au moins une minute

Dans son avis aux citoyens, les autorités municipales demande aux citoyens de faire bouillir de façon continue pendant au moins une minute l’eau que l’eau destinée à la consommation, ou utilisée pour se laver les fruits et légumes, se brosser les dents, faire de la glace ou préparer du café, du thé ou du jus.

Cette directive, ajoute la Ville, est particulièrement importante pour les personnes âgées, les nourrissons, et les gens dont le système immunitaire est faible.

La Ville spécifie que les filtres comme ceux de certains pichets d’eau ne sont pas suffisants pour éliminer les micro-organismes susceptibles de vous rendre malade, et que cette eau aussi doit être bouillie pendant une minute avant d’être refroidie.

Il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau servant du bain, de la douche, ou qui sert au lavage des mains, de la vaisselle ou des vêtements. On demande de s’assurer que les bébés et les jeunes enfants n’avalent pas de l’eau du bain et on recommande de plutôt les laver à l’éponge tant que ces directives sont en vigueur.