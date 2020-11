L’Estrie secouée par l'attaque dans le Vieux-Québec

Le drame a suscité de nombreuses réactions dans la région. Le Service de police de Sherbrooke (SPS) a présenté de sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Nous offrons notre entière collaboration au Service de police de Québec et partageons notre soutien aux policiers et policières qui ont dû intervenir lors de ces événements à la fois tragiques et d’une extrême violence , indique le SPS par voie de communiqué. Dans la sphère politique estrienne, de nombreux gestes de solidarité envers les personnes touchées sont prévus. Entre autres, le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, mettra les drapeaux de l'hôtel de ville en berne lundi. Il compte également communiquer personnellement avec le maire de Québec, Régis Labeaume, pour lui exprimer sa sympathie de vive voix.

C'est l'incompréhension la plus totale face à un tel drame. On ne veut tellement pas que ce genre d'événements arrivent, peu importe où. Je suis sans mots. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Steve Lussier rappelle que, chaque année, la Ville investit et demande au gouvernement d'investir davantage pour améliorer les services offerts en santé mentale.

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, quant à elle, s’est dite affligée à la suite de l’incident. Celle qui a fait de l’offre en santé mentale un de ses enjeux principaux lors des dernières années compte s’assurer que les citoyens bénéficient de suffisamment de services pour passer à travers de telles épreuves.

J’exprime toute ma sympathie aux personnes qui sont touchées de près ou de loin par ces événements. Mes remerciements sont également dirigés vers les personnes qui ont dû intervenir très rapidement. Dans ces circonstances, on constate qu’il y a des enjeux de santé mentale qui n’ont pas été assez pris au sérieux. Je ne pourrai jamais dire qu’on en fait assez , a-t-elle fait savoir.

Des citoyens sous le choc

Dans les rues de Sherbrooke, les gens se sont dits profondément attristés par cette violente attaque. Tandis que certains étaient trop touchés pour s’exprimer convenablement sur le sujet, d’autres ont tenu à témoigner leur soutien aux victimes ainsi qu’à leurs proches.

C’est malheureux. On souhaite nos sincères condoléances aux résidents de Québec. C’est une deuxième tragédie grave en moins de cinq ans pour la ville, si on pense à l’attentat de la mosquée en 2017. On espère que ça n’arrivera plus jamais, surtout au Québec , a mentionné un des citoyens rencontrés.

Rappelons que la Ville de Sherbrooke a investi l’an dernier pour rendre l’équipe mobile d’intervention psychosociale du SPS, composée de policiers et de travailleurs sociaux, disponibles en tout temps.

Des organismes en santé mentale devraient émettre leurs réactions à l’incident au cours des prochains jours.

