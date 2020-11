Des coquelicots d’acier pour honorer la mémoire de six soldats

Pour les familles de ces six soldats canadiens, le 11 novembre 2020 sera un jour du Souvenir particulièrement émotif.

Je l’appréhende, je l’appréhende beaucoup. Chaque étape d’un deuil est quelque chose en soit, mais ce jour sera spécial. J’ai toujours porté le coquelicot. Je l’ai acheté chaque année, sauf que cette fois, ma pensée ne sera pas aux vétérans, ni aux personnes disparues. Elle sera à mon fils. Ce sera un jour de recueillement très différent de tous les autres jours du souvenir passé croit Marie-Claude Miron, dont le fils Maxime est du nombre des victimes.

Dans les semaines qui ont suivi l’accident, elle a fait la rencontre de Stéphane Chenard, un forgeron à qui elle a demandé de concevoir un support bien représentatif pour y déposer l’urne de son fils. L’artiste a recréé l’hélicoptère militaire et le navire de guerre sur lequel il devait se poser.

Elle lui a aussi partagé son rêve de créer un monument de bronze, de granite et d’acier pour rendre hommage aux victimes de cet accident et des autres soldats de l’air morts en mission.

Ces cinq autres familles-là vivent la même peine que nous. Quand on est dans l’armée, on est un groupe, on est une équipe. Maxime n’aurait pas voulu avoir quelque chose que pour lui, c’était un gars d’équipe Max et c’est tout normal d’honorer la mémoire de tous ses collègues.

Plus d’une douzaine de forgerons de partout au Québec ont passé la journée de dimanche à créer des dizaines de coquelicots d’acier. Photo : Courtoisie

Forger pour la cause

Stéphane Chenard a été bouleversé par l’histoire de Maxime Miron. En entendant le récit de sa mère, qui lui a raconté les longues heures d’angoisses qu’elle a vécu lorsque les Forces cherchaient en haute mer la dépouille de son fils, il a cherché une façon de faire sa part pour honorer sa mémoire.

Il y a quelques années, je faisais une petite fête avec des amis forgerons et on s’est amusé à créer une oeuvre collective. Depuis, on en a fait une tradition et on a décidé d’aider des organismes avec ça. Depuis trois ans, on tient « forger pour la cause, mais cette année avec la pandémie, on ne pouvait pas se réunir. C’est chacun chez nous qu’on a décidé d’aider Marie-Claude , relate-t-il.

Depuis Mirabel, Saint-Jérome, l’Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils ont produit des coquelicots d’aciers muraux.