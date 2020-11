Souvenirs de Suisse pour Félix Bertrand

C'était vraiment un premier camp pour retrouver les sensations sur la neige, vraiment renouer avec le ski et refaire les descentes de bosses, pas à un niveau de difficulté maximale , explique le natif de Saint-André-Avellin.

Il s’est retrouvé sur un glacier à Zermatt, en Suisse, du 24 septembre au 14 octobre. Il a raté cinq ou six journées de ski en raison des conditions météorologiques. Une tempête de 4 jours a laissé 150 cm de neige au sol, rendant impossible l’accès au site d’entraînement.

Maintenant que sa quarantaine est terminée après son retour au Canada, Bertrand peut se concentrer son entraînement en vue de la saison à venir du circuit Nor-Am, sans toutefois savoir si ou quand elle sera lancée.

On n'a aucune idée de ce qui va se passer. On ne sait pas si les compétitions vont avoir lieu, où elles vont être. À mon niveau, il faut que je voyage beaucoup à l’étranger et beaucoup aux États-Unis. Dans le contexte, on ne sait pas si les États-Unis, c’est une bonne idée ou non , avoue l’athlète de 18 ans.

Il prend l’incertitude avec philosophie, en sachant très bien qu’il n’a pas de contrôle sur le déroulement des prochains mois. Il aimerait toutefois avoir une chance de compétitionner afin d’accumuler des points importants.

Bertrand n’a pas eu l’occasion de le faire lors des Championnats du monde juniors, qui ont été annulés l’hiver dernier. Il me manque juste quelques points pour aller sur l’équipe nationale, donc c’est sûr que toutes les compétitions que je vais pouvoir faire, je veux les faire , mentionne le skieur.

Sa place au sein de l’équipe canadienne lui permettrait d’accéder au circuit du Coupe du monde de ski acrobatique et d’avoir une place parmi les grands .

Il estime être prêt physiquement pour se mesurer à l’élite mondiale de son sport, mais avoue qu’il doit se pousser techniquement pour combiner des descentes rapides avec des sauts complexes.

Mentalement, c’est vraiment une grosse étape. Tu passes du circuit nord-américain à la Coupe du monde, c’est comme passer de la Ligue américaine de hockey à la Ligue nationale , détaille le jeune homme, qui rêve déjà à sa prochaine descente.

Avec les informations de Jonathan Jobin