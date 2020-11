Le Grand Sudbury serre la vis aux prêteurs sur salaire

M. McCausland se réjouit d'avoir obtenu l'accord de ses collègues pour l'adoption d'un règlement limitant la quantité de prêteurs sur salaire dans une zone donnée.

La motion du conseiller municipal du quartier 4 de Sudbury empêchera dorénavant l'apparition de nouvelles enseignes du genre dans des secteurs où, présentement, on peut retrouver jusqu'à trois ou quatre prêteurs sur salaire dans un rayon de moins d'un kilomètre.

Dans ces circonstances, vous pouvez aller d'une place à l'autre et prendre un prêt, deux prêts, trois prêts et vous créer un problème financier.

Chez Fontaines et Associés, une firme d'experts en insolvabilité, Nathan Sugeng reconnaît que plusieurs de ses clients sont aux prises avec d'importantes créances de prêteurs sur salaire.

Toutefois, il souligne que l'impact de l'initiative de Sudbury pourrait être limité, car ces services de prêts sont facilement disponibles en ligne.

Selon lui, les personnes ne recueillent pas assez d'informations alors qu'il existe d'autres solutions pour gérer ses créances.

M. MacCausland se félicite de la décision de la Ville, mais il reconnaît que sa motion ne n'influence qu'un volet de ces pratiques de prêt qu'il juge injustes.

Chez BDO Solutions, une autre firme d'experts en insolvabilité, Kathren Gulja souligne que les personnes qui font affaire avec ces prêteurs sur salaire proviennent de différentes classes sociales.

Mme Gulja explique que si la majorité des emprunteurs ont des revenus allant de modestes à modérés, 20 % ont un revenu supérieur à 80 000 $ par année et, 7 % d'entre eux, celui-ci est supérieur à 120 000 $ par année.

Elle souligne qu'il n'y a que peu de vérifications des antécédents financiers puisqu'il s'agit particulièrement de petites sommes.

Mais c'est le système des intérêts qui augmentent impitoyablement qui enferme les emprunteurs, selon elle, dans un cercle financier vicieux.

Le jour où le paiement est dû, les personnes à petits revenus n'ont pas forcément les moyens de rembourser et de mettre aussi de la nourriture sur la table et de payer le loyer. Alors ils empruntent à nouveau, et à nouveau et ainsi de suite.

Kathren Gulja, experte en insolvabilité, BDO Solutions