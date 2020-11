Fusillade à Timmins : l'Unité des enquêtes spéciales ouvre une enquête

La fusillade a eu lieu samedi matin très tôt.

Selon l'UES, deux policiers, dans deux véhicules séparés, se sont rendus sur les lieux d'un appel pour entrée par effraction dans une résidence de l'avenue Commercial vers 1 : 45 le 31 octobre.

Le communiqué de la police précise que deux personnes ont pris la fuite dans un véhicule conduit par une femme. Après une brève poursuite en voiture, les policiers auraient intercepté le véhicule des fuyards.

Une bagarre entre un suspect et un policier se serait ensuite déroulé. Lorsque le second policier serait intervenu pour aider son coéquipier, le suspect aurait fait feu en direction du second policier. En réponse, le premier policier aurait lui aussi fait feu, ce qui aurait touché le suspect.

Le suspect aurait été gravement blessé et conduit à l'hôpital.

L'UES affirme que quatre enquêteurs travailleront sur le cas.