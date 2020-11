Les élections américaines s'invitent dans le monde des jeux vidéo

Les partisans et partisanes du président américain Donald Trump peuvent ajouter son personnage dans certains jeux vidéo et même le protéger de tentatives d'assassinat dans l'univers sans foi ni loi de Grand Theft Auto.

De l'autre côté de l'échiquier politique, les adeptes de jeux vidéo peuvent rendre visite au candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden dans son quartier général sur Animal Crossing : New Horizons.

En investissant le monde des jeux vidéo, les personnalités politiques y ont reproduit les fractures de la vie réelle, suscitant la désapprobation de certains joueurs et joueuses qui se plaignent d'une invasion de leurs univers fictifs.

Les jeux vidéo vont être de plus en plus utilisés comme porte d'entrée vers la politique , prédit Renee Gittins, directrice exécutive de l'Association internationale des développeurs de jeux vidéo.

Les gens ne regardent plus les publicités à la télévision. Il faut aller là où le public se trouve et, dans une large mesure, il se trouve dans les jeux vidéo , ajoute-t-elle.

Selon une récente étude de Statista, près de quatre joueuses et joueurs américains sur dix ont entre 18 et 34 ans.

La politique s'inspire des influenceurs et influenceuses

Amatrice de jeux vidéo, la députée Alexandria Ocasio-Cortez a récemment connu un succès retentissant sur Twitch en diffusant en direct une partie du jeu Among Us, visionnée par plus de 430 000 personnes.

L'élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a joué au jeu vidéo « Among Us » sur Twitch. Photo : Capture d'écran de Twitch

La jeune élue démocrate de New York a rivalisé avec des influenceurs et influenceuses célèbres de la plateforme d'Amazon pendant plus de trois heures, distillant avec subtilité des messages politiques et incitant les personnes qui regardaient à voter le 3 novembre.

À un moment, Ilhan Omar, jeune représentante démocrate du Minnesota, a rejoint la partie de ce jeu ultrapopulaire de coopération et de trahison.

Quelques jours après la partie diffusée par Alexandria Ocasio-Cortez, Among Us a été la cible de pirates qui y ont diffusé des messages pro-Trump.

Certaines initiatives ne sont pas du goût de tous les joueurs.

Des prises de position qui dérangent

Lorsque Sony a introduit un thème gratuit en soutien au mouvement Black Lives Matter sur ses consoles PlayStation, certaines personnes ont exprimé leur mécontentement.

Les jeux vidéo sont faits pour les jeux, pas pour les mouvements politiques ou sociaux , a écrit sur Twitter Yuri Kazuto Cinque, qui a affirmé qu'il n'achèterait pas la nouvelle PlayStation 5, commercialisée dans quelques jours.

Est-il encore possible de fuir la réalité? , s'est interrogé Justin Raposo sur le réseau social. D'abord les sports et maintenant les jeux vidéo!

Mais d'autres personnes rappellent que la politique est présente dans l'intrigue de nombreux titres.

L'action des jeux de tir à la première personne se déroule souvent dans des villes dystopiques, où les personnages luttent contre des régimes tyranniques ou corrompus.

Dans la série BioShock, le joueur évolue par exemple dans un monde sous-marin, ravagé par les excès d'un capitalisme débridé.

Le personnage principal des jeux Wolfenstein est un héros américain qui combat les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Des jeux qui s'inspirent de la politique

Sur la plateforme de distribution de jeux vidéo Steam, une section est consacrée aux titres politiques.

Dans le jeu de stratégie Electioneering, l'objectif est d'atteindre, par tous les moyens possibles, la présidence des États-Unis.

Les adeptes de jeux vidéo qui possèdent une certaine maîtrise en informatique peuvent aussi exprimer leur opinion politique grâce aux mods .

Ces minilogiciels, plutôt faciles à développer, permettent d'ajouter du contenu ou des fonctionnalités à des jeux existants.

Mais la plateforme Nexus Mods a interdit jusqu'à nouvel ordre les modifications de nature politique, invoquant une vague de mods provocateurs et polémiques mis en ligne, qui ont trait aux sujets politiques et sociétaux aux États-Unis .

La plupart de ces mods sont mis en ligne par des lâches qui utilisent des faux comptes et essaient de semer la pagaille , dénonce la plateforme.

L'augmentation du nombre de joueurs et joueuses pendant la pandémie s'accompagne d'une multiplication des débats politiques, relève Mme Gittins.