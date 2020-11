D’Ottawa à Hopetown à 94 ans : quand la COVID-19 rapproche les familles

Lorsque la COVID-19 a frappé au printemps, Lorette Lagacé Bourbonnière était confinée dans son appartement d’une résidence pour aînés d’Ottawa. Elle traverse maintenant la deuxième vague en regardant la mer à Hopetown, aux côtés de son fils et de sa belle-fille, dans une résidence transformée en maison bigénérationnelle.

Depuis son arrivée en Gaspésie, Lorette Lagacé Bourbonnière revit. Son quotidien est désormais bercé par la mer, un privilège inestimable pour celle qui a vécu la première vague, prisonnière d'une résidence d'Ottawa.

Tout sourire, Lorette Lagacé Bourbonnière ne craint plus de revivre un confinement en résidence comme l'hiver dernier. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On venait me porter des repas à la chambre , raconte-t-elle. Je ne pouvais même pas sortir, marcher dans le corridor, ni descendre au jardin, alors ça commençait à m’affecter moralement. Physiquement, j’en perdais beaucoup.

Incapable de voir sa mère dépérir davantage, Robert Bourbonnière a pris une grande décision avec sa conjointe, Ute Schüle.

J’ai décidé que j’irais la chercher et qu’on construirait une annexe pour elle. J’ai loué un motorisé, je suis allé chercher ma mère à Ottawa et je l’ai ramenée , se remémore-t-il. On était complètement en autonomie.

Robert Bourbonnière a loué ce motorisé pour aller chercher sa mère et traverser les points de contrôle, en totale autonomie. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Comme un oiseau qui sort de sa cage, la maman savourait sa liberté retrouvée. Une fois embarquée, j’étais comme Alice au pays des merveilles , raconte-t-elle. J’étais pas sortie depuis le mois de janvier!

À son arrivée en Gaspésie, un énorme chantier se met en branle pour transformer la résidence de son fils en maison bigénérationnelle.

L'entrepreneur responsable de l'agrandissement de la maison a prêté une roulotte où Mme Bourbonnière a habité durant les travaux, de mai à septembre. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Son appartement n'est pas encore achevé, mais déjà, Lorette voit grand.

On rêve, mais je veux faire finir le sous-sol en un endroit de plaisir, où on peut jouer au billard, jouer aux quilles ou tirer des fléchettes et avoir une petite cave à vin , propose-t-elle. Pourquoi pas?

Le nouvel espace créé pour accommoder la maman est en cours de finition. «Je suis privilégiée, mais j’ai hâte que ce soit fini pour vraiment vivre », dit Mme Lagacé Bourbonnière. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Loin d’être inactive, Lorette Lagacé Bourbonnière termine l'écriture d'un livre. Ma mère est une femme à mes yeux exceptionnelle , estime Robert Bourbonnière. C’est une femme qui a baccalauréat en arts, une maîtrise en littérature espagnole, qui s’est mise à l’ordinateur à 75 ans.

Lorette Lagacé Bourbonnière met toutes les chances de son côté pour pouvoir profiter de la vie le plus longtemps possible. Elle a repris un mode de vie actif grâce aux conseils de sa belle-fille qui l’a convaincue d’acheter un vélo d’exercice.

Mme Lagacé Bourbonnière a même assez d'espace pour un imposant vélo stationnaire. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Au début , relate cette dernière, elle a commencé à faire juste deux coups de pédales et maintenant elle est rendue à 20 minutes par jour!

Originaire de l’Allemagne, Ute Schüle n’a pas de famille ici. Elle voit d’un bon oeil l’arrivée de sa belle-maman. On fait une équipe à trois en ce moment , dit-elle.

Lorette Lagacé Bourbonnière dans sa nouvelle habitation, d'où elle peut admirer la mer Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Même si les espaces de vie de chacun sont bien définis, les moments en famille sont nombreux et rendent le confinement beaucoup plus facile. Ça ne se compare pas, être seule et être avec la famille , constate la nonagénaire.

Je suis heureuse. J’adore la mer! C’est pour ça que j'appelle ça ma vue d’un million, avec les oiseaux. C’est beaucoup plus facile d’être isolée à trois que toute seule dans mon petit coin. Lorette Lagacé Bourbonnière

Malgré ses 94 ans, Lorette compte bien profiter de cette deuxième vie gaspésienne le plus longtemps possible. Je vais être bonne pour finir centenaire en Gaspésie , prévoit-elle. L’air est tellement bon!

