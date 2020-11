Une fillette de Gatineau doit être soignée à Boston, en pleine pandémie

Le 20 octobre, Belha Therrien a subi une chirurgie pour retirer une tumeur de son cervelet, tumeur qui s'est avérée être un cancer, selon une biopsie. Karine Régimbald, la maman de Belha raconte que la nouvelle a eu l'effet d'une bombe. La petite famille s'est retrouvée avec plusieurs questions et des choix déchirants à faire.

On leur a ensuite annoncé que la chimiothérapie ne serait pas suffisante et qu'il faudrait également faire de la radiothérapie.

Karine Régimbald et Brent Therrien soutiennent leur fillette dans cette épreuve. Photo : Radio-Canada

Brent Therrien, le père de Belha explique que l'oncologue qu'ils ont vu au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) leur a alors donné deux choix : celui de faire les traitements au CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario ou de se rendre à Boston pour obtenir des traitements de radiothérapie moins invalidant.

Tu veux le meilleur pour ton enfant. Tu veux que ton enfant s'en sorte et qu'elle ait les meilleures chances de survie. Karine Régimbald, maman de Belha

Si on va à Boston, on nous dit que les traitements sont meilleurs et qu’il y a moins d’effets secondaires , explique Mme Régimbald. Pour donner les meilleures conditions de rémission à leur fillette et éviter des séquelles à long terme, ils ont donc choisi de faire une partie des traitements aux États-Unis.

Se rendre aux États-Unis en pleine pandémie

Nos voisins du sud enregistraient vendredi un nombre record de 94 000 nouveaux cas de COVID-19 en une seule journée. Avec plus de 9 millions de cas, il s'agit du pays le plus touché par la pandémie de coronavirus.

À Boston, on enregistre en moyenne 2 000 nouvelles infections de COVID-19 par jour depuis plus d'un mois. On y pense, c'est une chose de plus , fait valoir M. Therrien, mais on n'a pas le choix .

C'est le retour au pays qui les inquiète davantage. C'est sûr qu’on a peur parce que son système va être fragile quand on va revenir de là-bas , souligne la maman de Belha. Il va falloir être prudent face à ça étant donné qu'il y a une pandémie.

En plus du tourbillon d'émotions associé à la situation, les soucis financiers sont venus s'ajouter à la liste. Pour la durée du voyage, soit environ six semaines, les parents de Belha devront prendre congé de leur emploi. On se dit, mon dieu, on ne va pas y arriver, aller à Boston, aller en avion, il y a beaucoup de frais reliés à tout ça , fait valoir Mme Régimbald.

Une amie et collègue de travail a d'ailleurs créé une page de sociofinancement pour aider la famille à payer leurs nombreuses dépenses. En moins de 24 h, ils ont récolté plus de 10 000 $, une somme bien plus élevée que ce qu'ils avaient espéré.

Quand on ne pense plus à nos soucis financiers, on dirait que c’est déjà un élément de moins. Karine Régimbald, maman de Belha

Les gens sont vraiment généreux, on ne pensait pas qu’on était autant aimé dans notre environnement, même des gens qu’on ne connaît pas , ajoute-t-elle. Ça nous donne un petit boost d'énergie.

Retrouver leur fillette

Belha, qui vient tout juste d'avoir huit ans, était autonome, sportive et très enjouée selon ses parents. Notre fille, ce n'est plus la même personne , soutient Mme Régimbald. Elle ne parle plus pareil, elle ne marche plus pareil, elle ne réfléchit plus pareil, elle ne rit plus pareil, elle n'a même plus le même ton de voix.

Comme une partie du cervelet de la fillette a dû être retiré, il faut maintenant que son cerveau se réorganise et rétablisse certaines connexions pour retrouver son état d’avant.

Belha et sa mère s'envoleront pour Boston. Photo : Radio-Canada

Le couple soutient que la fillette éprouve parfois de la frustration par rapport à son état, particulièrement lorsqu'elle n'arrive pas à faire quelque chose qu'elle maitrisait auparavant.

Elle en est consciente, elle le sait aussi. Kent Therrien, papa de Belha

Moi je trouve ça dur , laisse tomber M. Therrien, mais je lui donne le temps, je ne pousse pas les choses, je l’aide.

Avec les informations de Marielle Guimond