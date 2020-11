Le maire appelle à la tenue d’un débat de société sur les maladies mentales , un message qu’il martèle depuis plusieurs années.

Les problèmes de santé mentale, selon lui, les plus grands problèmes de sécurité dans les grandes villes canadiennes pour les prochaines décennies.

Ça devient de plus en plus difficile à gérer dans les villes. Ça devient de plus en plus difficile pour nos policiers et policières, qui deviennent des intervenants sociaux, déplore l'élu. Ce n’est pas leur métier.

Le maire de Québec Régis Labeaume Photo : Radio-Canada / Sylvain Roussel

Le maire fait le parallèle de la plus récente tuerie avec une autre tragédie qui avait troublé sa ville, il y a trois ans : le massacre perpétré à la mosquée de Québec.

On retourne en janvier 2017, où un autre individu qui, je ne veux pas être présomptueux, mais qui avait probablement des problèmes de santé mentale a tué cinq personnes. On revient toujours au même problème : les problèmes de santé mentale Régis Labeaume, maire de Québec

Ces mêmes problématiques de santé mentale ont aussi raisonné récemment à Québec, après le double meurtre perpétré à Wendake à la mi-octobre.

Hors de la réalité

Ça ressemble beaucoup à un patient psychiatrique en psychose , indique le Dr Gilles Chamberland, spécialiste en psychiatrie légale à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal.

Des policiers ont mené dimanche une opération dans le logement du suspect de l’attaque au sabre survenue le soir d’Halloween. Photo : Radio-Canada / Mariève Bégin

Plus c’est étrange, plus il faut suspecter que la personne et ses motivations ne sont pas dans la réalité. Ici, nous avons quelqu’un qui est habillé en médiéval, qui erre dans la rue et qui utilise une arme médiévale [...] Il n’a pas essayé de s’en sortir après, il a été retrouvé en boule, en hypothermie. Ça ressemble à une psychose. Dr Gilles Chamberland, spécialiste en psychiatrie légale à l'Institut Philippe-Pinel

Le spécialiste rappelle toutefois que la maladie mentale, si elle est traitée, ne constitue pas un enjeu de sécurité publique en soi.

C’est lorsque la maladie n’est pas contrôlée que là, oui, ils peuvent être dangereux. Mais il ne faudrait pas stigmatiser tous les gens qui ont une maladie mentale , plaide-t-il.

Selon lui, il importe d’offrir un soutien adéquat permettant de détecter le moment où une personne glisse vers la violence.

Le Dr Chamberland admet que le traitement hospitalier n’est pas chose aisée, puisqu’il faut prouver qu’une personne est dangereuse pour l’interner.

Il n’y a pas une semaine où je n’entends pas une famille dire : ‘’je l’ai amené à l’urgence et ils l’ont laissé partir’’. Il y a une difficulté à ce niveau-là, croit-il, parce qu’il faut être capable de démontrer un danger avant de faire traiter quelqu’un contre son gré.

Consensus à l'Assemblée nationale

L’appel de Régis Labeaume a trouvé écho parmi l’ensemble des partis à l’Assemblée nationale.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault, a évoqué un enjeu majeur qui a peut-être été trop longtemps et trop souvent oublié.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, croit que la situation imposée par la pandémie amène encore plus de détresse qu’à l’ordinaire.

La santé mentale, c’est comme l’enfant pauvre de notre système de santé depuis bien longtemps. Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

Mme Massé juge inacceptable que les délais pour obtenir une aide de première ligne puissent atteindre six mois, un an, deux d’attente.

Manon Massé Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Dominique Anglade, cheffe du parti libéral, assure que pour son parti, la question de la santé mentale est au coeur de ce que nous faisons.

Le CIUSSS sur le terrain

Le CIUSS de la Capitale-Nationale dépêchera lundi une équipe d'intervention pour apporter un soutien psychosocial aux citoyens du Vieux-Québec.

Un [autocar] spécialement aménagé et situé au coin des rues Hébert et des Remparts, de 13 h à 20 h, tous les jours, pourra accueillir les équipes responsables de rencontrer et d’offrir le soutien psychosocial directement à ceux et celles qui s’y présenteront , précise le CIUSSS par communiqué.

Des intervenants du service Info-Social 811 sont également en poste pour répondre aux appels de ceux et celles qui auraient besoin de soutien.