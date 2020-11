Cameco pourrait voir son litige avec l’Agence du revenu porté devant la Cour suprême

L’Agence du revenu du Canada pourrait faire appel d’une décision de la Cour d’appel fédérale qui a donné raison à Cameco qui contestait une réévaluation de ses impôts par l’ ARCAgence de revenu du Canada pour les années fiscales 2003, 2005 et 2006.

Le jugement de 2018 a confirmé une décision de la Cour canadienne de l’impôt qui concernait l’utilisation d’une subvention suisse par l’entreprise de Saskatoon pour le commerce de l’uranium.

Selon l’ ARCAgence de revenu du Canada , l’utilisation de cette subvention a été un moyen d’éviter de payer des impôts au Canada.

Pour le président-directeur général de l’entreprise Tim Gitzel, la décision de l’Agence du revenu serait injuste envers les employés et les tierces parties impliqués avec Cameco.

Après deux jugements clairs en notre faveur de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour d’appel fédérale qui confirment que nous nous sommes pliés à l’esprit et à la lettre de la loi, c’est incroyablement accablant , a-t-il commenté dans un communiqué.

Si ce nouvel appel va de l’avant, Cameco estime que cela pourrait prendre jusqu’au deuxième semestre 2022 avant qu’une décision soit formulée.

En revanche si le pourvoi est rejeté, cela mettra fin au litige concernant les trois années fiscales.

Selon les décisions de cour précédentes, Cameco a droit à un remboursement de 5,5 millions de dollars plus les intérêts pour des versements que l’entreprise a payés selon les réévaluations faites par l’Agence du revenu pour les années fiscales 2003, 2005 et 2006, [plus] 10,25 millions de dollars pour les frais de justice et jusqu’à 17,9 millions pour les frais déboursés , indique le communiqué.