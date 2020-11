Un contrat de 2M $ au privé sans appel d'offres pour rattraper le retard en chirurgie

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) se tourne vers le privé pour effectuer certaines chirurgies non urgentes retardées par la pandémie. Un contrat de près de 2M $ a été conclu récemment avec la clinique Alterego, à Trois-Rivières.

C’est que les blocs opératoires du Québec ont dû réduire considérablement leurs activités pour réaffecter les ressources vers le dépistage et les soins aux personnes infectées par la COVID-19, si bien que chaque mois, une moyenne de 2400 chirurgies non urgentes ont dû être reportées en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Depuis le 14 septembre, à raison de cinq jours par semaine, la clinique Alterego accueille des patients pour des chirurgies de la cataracte. Sous peu, d’autres types de chirurgies non urgentes d’un jour y seront également effectuées, notamment en orthopédie et en chirurgie générale, à raison de deux jours supplémentaires.

La raison pour laquelle on a fait cette entente-là avec la clinique, c'est qu'on avait beaucoup de restrictions avec la pandémie présentement, avec le niveau de personnes qu'on pouvait accueillir à l'intérieur de nos murs, ne serait-ce que toutes les mesures sanitaires de distanciation sociale et le niveau d'occupation de nos salles d'attente , explique Chantale Gagnon, cheffe du bloc opératoire et de la trajectoire chirurgicale du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR).

Récemment, le gouvernement du Québec a permis aux CIUSSS de se tourner vers le privé pour reprendre certaines activités chirurgicales retardées en raison de la pandémie.

On ne se cachera pas non plus qu'on manque de ressources infirmières à l'intérieur de nos blocs actuellemen t - Chantale Gagnon.

Si les médecins spécialistes sont prêtés par le CIUSSS MCQ pour effectuer les chirurgies, le personnel du bloc opératoire ne provient pas du système public.

C’est un élément qui a fait partie de l’entente. Pour combler leur personnel [pour réaliser les chirurgies], ça ne doit pas être puisé à l’intérieur des murs de notre personnel à nous , mentionne Mme Gagnon.

Un contrat sans appel d’offre

Un contrat de gré à gré a été conclu entre le CIUSSS et la clinique privée le 14 septembre dernier.

Un contrat de près de 2M$ a été conclu récemment avec la clinique Alterego, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Si le CIUSSS n’a pas procédé par appel d’offres, c’est que la clinique Alterego est la seule qui détient le permis et l’agrément requis par le ministère de la Santé, peut-on lire sur site du système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec.

Pas à long terme

Le CIUSSS MCQ assure que le bloc opératoire du CHAUR est fonctionnel et que les activités sont maintenues pour les chirurgies urgentes et semi-urgentes. Considérant la situation actuelle et le manque de personnel, deux salles sont toutefois fermées.

Notre objectif est d'ouvrir le bloc au complet sous peu. L'option du privé présentement, c'est pour augmenter l'offre de services offerte pour la chirurgie et de nous permettre de reprendre nos activités, mais ce n’est pas dans le but de bypasser le bloc actuel , résume Chantal Gagnon.

L’ophtalmologie priorisée

Alors qu’il existe actuellement des listes d’attente pour les chirurgies non urgentes de l’épaule et pour des hernies, par exemple, le CIUSSS MCQ a choisi de prioriser les chirurgies de la cataracte.