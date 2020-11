Attaque du Vieux-Québec : des Fransaskois tentent de comprendre

Gilles Groleau, originaire de Trois-Rivières au Québec, dit avoir été ébranlé. Pour lui, l'attaque du Vieux-Québec ne fait pas de sens.

L’attaque, qui s’est déroulée le soir de l'Halloween, est particulièrement troublante, explique-t-il lorsqu’il décrit les émotions qu’il a vécues en lisant les informations. La réalité dépasse la fiction , résume-t-il.

Quand j’ai vu ce qui s’est passé [j’ai pensé que] c’était catastrophique. Gilles Groleau, Fransaskois

Dominique Sarny, un Fransaskois qui a été directeur de l'Assemblée communautaire fransaskoise lors de son passage à Regina, habite aujourd’hui à Québec.

Lorsqu’il a entendu parler de l’attaque du Vieux-Québec, il a été saisi d’une grande tristesse, puis d'incompréhension, décrit-il. Ce n’est pas possible que ça soit à Québec. Il n’y a pas de mot, c’est incompréhensible. [...] Je travaille entre les deux lieux, là où on a retrouvé les deux corps.

C’est inquiétant. Je me pose des questions sur la société dans laquelle nous vivons, sur les comportements que nous avons les uns envers les autres. Dominique Sarny, Fransaskois

Une question de santé mentale?

À la suite de l'attaque, la question de la santé mentale est vite apparue.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a d’ailleurs évoqué cette possibilité lors d’un point de presse.

Je pense que vous le savez, depuis un bon moment, on devrait avoir un débat de société sur les maladies mentales , a-t-il affirmé dimanche.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, est apparu ébranlé en point de presse au lendemain de l’attaque au Vieux Québec. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Selon Francine Proulx-Kenzle, une Fransaskoise formatrice en premiers soins en santé mentale, cette question pourrait expliquer en partie l’attaque du Vieux-Québec. Mais sans avoir toute l'information, difficile de tirer des conclusions, dit-elle.

Elle croit néanmoins que le soutien offert aux personnes présentant des problèmes de santé mentale est primordial, notamment pour la prévention d’incidents dramatiques.

Les services en santé mentale doivent être près de la personne, on doit appuyer les personnes et leur fournir ce dont elles ont besoin, notamment les médicaments. Les services offerts aux personnes avec des problèmes de santé mentale sont essentiels.

Pour expliquer le geste du suspectCarl Girouard, 24 ans, arrêté dans la foulée de l’attaque du Vieux-Québec, Gilles Groleau évoque lui aussi la question de la santé mentale.

Est-ce que c’est à cause du confinement, de la pandémie? Est-ce que c’est ce qui rend les gens plus agressifs? Certainement, cet individu-là a des problèmes psychologiques. Gilles Groleau, Fransaskois

C’est très complexe, résume Francine Proulx-Kenzle. Je pense que ceux qui ont le pouvoir ou le mandat d’offrir des services en santé mentale doivent faire leur possible pour donner l’accessibilité aux gens. Les professionnels de la santé [aussi] devront revoir si leurs services sont accessibles.

Des véhicules de police bloquent la rue Saint-Louis près du Château Frontenac. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les Fransaskois interrogés disent qu'ils vont redoubler de vigilance dans les prochains jours.

Je vis un mélange d’insécurité et de stupéfaction. De vivre ça au Canada, c’est surprenant. [...] Je commence à me dire : est-ce qu’on est en sécurité maintenant? C’est sûr que c’est dramatique pour les victimes et leurs proches, reconnaît Gilles Groleau.

L’attaque du Vieux-Québec a coûté la vie à un homme de 56 ans et une femme de 61 ans, samedi soir. Cinq autres individus blessés ont été hospitalisés.

Avec des informations de Grégory Wilson.