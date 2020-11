Réorganisation des soins de santé au Témiscamingue : des maires s'inquiètent

Dès lundi, les points de services et CLSC des municipalités de l’est du Témiscamingue, de Nédélec, Notre-Dame-du-Nord et Rémigny n’offriront plus de soins infirmiers.

Les usagers sont plutôt invités à prendre rendez-vous à l’hôpital de Ville-Marie.

Le maire de Notre-Dame-du-Nord Nico Gervais se dit déçu par cette réorganisation qui touchera surtout les personnes âgées.

C'est une grande déception, surtout pour les personnes âgées. Il y avait une grande proximité du point de services, là ils vont être obligés de se déplacer vers Ville-Marie , a constaté le maire.

Pour la majorité d'entre eux, il va y avoir des frais supplémentaires pour se déplacer. Plusieurs personnes aînées sont à faible revenu, ça va engendrer un stresse supplémentaire pour elles. Certains ainés n'ont même pas de voiture ou vivent seuls , précise-t-il.

À Rémigny, le conseil municipal s’est réuni la semaine passée pour évaluer la situation. Là aussi on craint les impacts sur les personnes âgées.

La municipalité compte se mobiliser et souhaite que les autres municipalités touchées vont suivre.

La vaccination influenza se déroulera toutefois dans les points de service où elle était prévue.