Deux adolescents portés disparus au Nouveau-Brunswick

Briana Lumsden et Seth Ginnish, tous deux âgés de 15 ans, manquent à l’appel depuis qu’ils ont aperçus dans la Première Nation d’Eel Ground le 30 octobre à 14 h 45.

Seth Ginnish est de la communauté d’Eel Ground. Il mesure environ 160 cm (5 pieds, 3 pouces) et pèse environ 58 kg (130 livres). Il a les cheveux bruns courts, les yeux bruns et portait un pantalon gris et un coton ouaté gris lorsqu’il a été vu pour la dernière fois.

Briana Lumsden habite Bartibog Bridge. Elle mesure 170 cm (5 pieds, 6 pouces) et pèse environ 52 kg (115 livres). Elle a les cheveux bruns mi-longs, les yeux bruns et a été vue pour la dernière fois vêtue d’un coton ouaté gris et d’un manteau rose.