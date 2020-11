La Saskatchewan enregistre 74 nouveaux cas de COVID-19

Parmi les nouveaux cas enregistrés, 25 cas sont à Saskatoon et 19 à Regina. De plus, 5 d’entre eux sont dans l’extrême nord-ouest de la province, 5 dans le nord-ouest, 12 dans le centre-nord, 1 dans le nord-est, 2 dans le centre-est, 1 dans le sud-ouest et 3 dans le sud-est.

Jusqu’à maintenant, 3218 personnes ont été infectées par le coronavirus en Saskatchewan. De ce nombre, 798 cas sont considérés comme des cas actifs, soit 59 cas de plus que la veille.

Parmi les personnes qui ont contracté la COVID-19, 2395 se sont rétablies de la maladie à ce jour, soit 15 de plus que lors de la mise à jour de samedi.

Par ailleurs, 33 personnes sont hospitalisées à travers la province.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 25 personnes sont mortes des suites de la maladie en Saskatchewan.

La province fait aussi savoir que 371 cas sont liés à un voyage à l’étranger et 1577 autres sont liés à des contacts avec une personne infectée.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 827 (284)

Région de Regina : 414 (143)

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 504 (41)

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 383 (51)

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 642 (231)

Extrême nord (Zones extrême-nord-ouest, centrale et extrême-nord-est) : 445 (46) Le nombre entre parenthèses représente les cas actifs selon les régions.

L’origine de trois cas doit encore être déterminée, disent les autorités.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 643 cas

20 à 39 ans : 1174 cas

40 à 59 ans : 910 cas

60 à 79 ans : 411 cas

80 ans et plus : 83 cas

Le gouvernement provincial spécifie également que les autorités sanitaires ont réalisé 265 803 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.