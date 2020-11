La mairesse de Port McNeil veut son mot à dire sur la foresterie en C.-B.

Ce fut une année difficile pour beaucoup de gens à Port McNeill, où la majorité des résidents dépendent des salaires des travailleurs forestiers et ont survécu à une grève de sept mois. Elle a pris fin au début de la pandémie, qui a créé un autre obstacle pour la communauté.

Maintenant, alors qu'un gouvernement néo-démocrate a été réélu, majoritaire cette fois, la mairesse de la ville, Gaby Wickstrom, veut s'assurer qu'elle est incluse dans les discussions en cours sur l'avenir de l'industrie.

On estime que 80 % des personnes vivant dans la communauté de moins de 2500 habitants du nord de l'île de Vancouver comptent sur un chèque de paie de l’industrie forestière, alors que les travailleurs syndiqués étaient en grève de juillet 2019 à février 2020.

En septembre, le gouvernement a publié un rapport destiné à guider une refonte des règles forestières. Il a du même coup annoncé qu'il reportait l’exploitation forestière de 353 000 hectares de forêt dans neuf zones à travers la province.

Mme Wickstrom a déclaré que le gouvernement prévoit de créer un nouveau plan de gestion forestière en collaboration avec les Premières Nations, l'industrie et les groupes environnementaux, mais elle n'a pas été assurée de l'inclusion des municipalités.

C'est nous qui devons vivre les changements au quotidien , a-t-elle déclaré.

Elle veut s'assurer que les décisions concernant l'exploitation forestière des forêts anciennes sont prises en tenant compte des besoins économiques locaux de la même manière que les préoccupations environnementales et des Premières Nations sont prises en compte.

Les forêts anciennes en Colombie-Britannique sont généralement celles où l’on compte des arbres âgés de 250 ans ou plus sur la côte et de 140 ans ou plus dans l'intérieur de la province.

Vers une approche holistique, sur fond de tensions

La députée nouvellement élue de North Island, Michele Babchuk, qui a remporté la circonscription sous la bannière du Nouveau Parti démocratique après le départ à la retraite de sa collègue Claire Trevena, dit qu'elle n'a pas l'intention d'exclure les municipalités des discussions sur la gestion forestière.

J'ai bien l'intention de m'assurer que les gouvernements locaux soient à la table, dans ma circonscription, en tous cas , déclare Mme Babchuk.

Elle dit que pendant trop longtemps, une approche disparate a été adoptée en ce qui concerne la gestion des forêts anciennes en Colombie-Britannique. Le NPDNouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique s'est engagé à parler à toutes les parties prenantes, dont le gouvernement local.

Nous nous rapprochons de ces discussions holistiques qui mettent tout le monde à la table pour que l'opinion de chacun se sente valorisée , a déclaré Mme Babchuk.

Les tensions sur la gestion des forêts dans la région sont constantes.

Vendredi, les Premières Nations de Mowachaht-Muchalaht ont bloqué la route 28, qui relie Campbell River à Gold River, pour empêcher la société forestière Western Forest Products (WFP) de l'utiliser.

En août, malgré les effets persistants d'une grève de sept mois et d'une pandémie en cours, WFPWestern Forest Products a déclaré des revenus forestiers de 60,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2020.

Dans un communiqué de presse, la société a déclaré qu'elle avait produit 1 224 000 mètres cubes de billes à partir de ses opérations côtières en Colombie-Britannique pendant cette période.

Avec des informations de Chad Pawson