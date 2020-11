Les Autochtones en mosaïques au Musée régional de la Côte-Nord

L’exposition présente 125 des 1371 égoportraits d’Autochtones de six nations différentes que l’artiste a amassés pendant deux ans. Issues de communautés filmées par le Wapinkoni mobile, ces images ont ensuite été rassemblées pour constituer des mosaïques.

J’ai demandé, pendant deux ans, aux Autochtones du Québec de m’envoyer des selfies. Le projet est virtuel, mais devient concret grâce à l’exposition.

Exposition Ashu-Takusseu / la traversée photographique au Musée régional de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Éloïse Demers-Pinard

Cette démarche se veut une réponse au travail du photographe américain Edward Curtis, qui avait, il y a plus de 100 ans, pris plus de 40 000 photos d’Autochtones des États-Unis et de l’Ouest du Canada.

C’est lui qui a marqué l’imaginaire des Blancs sur ce qu’est l’Autochtone. Il les habillait en costume traditionnel. il ne nous présentait pas les gens qu’il avait rencontrés, mais l’image que lui voulait garder des Indiens d’Amérique. Moi, j’ai décidé de faire l’inverse.

Une des œuvres d'Edward Curtis Photo : Edward Curtis

Avec cette exposition, Michel Depatie souhaitait aussi partager avec le public une partie de sa propre rencontre avec les Innus de la Côte-Nord et défaire certains préjugés.

Souvent, on ne les connaît pas et on a une vision soit négative, soit [basée sur] des images qu’on nous a présentées quand on était jeune dans les films de cowboys, par exemple. Je voulais briser la façon dont on voit les Autochtones pour essayer de faire en sorte qu’il y ait une vraie rencontre.

L’exposition est présentée au Musée régional de la Côte-Nord, à Sept-Îles, jusqu’au 29 avril 2021.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle