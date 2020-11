COVID-19 : six morts dans la dernière semaine en Estrie

Le bilan des victimes de la COVID-19 s'est alourdi dans la dernière semaine en Estrie. Six personnes ont succombé au virus, ce qui porte à 42 le nombre de morts déclarés dans la région.

La santé publique en Estrie précise que l'éclosion au CHSLD du Granit est associée à une mort supplémentaire dimanche. Selon le dernier bilan, 14 employés et 20 résidents ont été infectés dans cet établissement.

Au cours de la dernière semaine, trois résidents de ce CHSLD ont perdu la vie des suites de la COVID-19. Une personne vivant dans une résidence privée pour aînée de Lac-Mégantic fait également partie des victimes qu'a faites le coronavirus cette semaine.

La Haute-Yamaska a également vu son bilan s'alourdir cette semaine. Une personne qui vivait à la résidence du Mont a perdu la vie, de même qu'un résident du CHSLD Leclerc.

Dimanche, la Direction de la santé publique en Estrie a ajouté 27 nouvelles infections au bilan régional. De ce nombre, six personnes habitent la Haute-Yamaska et six autres sont issues de la MRC des Sources.