COVID-19 : repenser la distribution des coquelicots du jour du Souvenir

Pour éviter de mettre ses membres à risque, la Légion royale canadienne se veut innovante dans sa récolte de dons et sa distribution de coquelicots cette année. Service au volant et paiement sans contact font partie de la solution.

En raison de la pandémie, le jour du Souvenir doit être célébré différemment cette année. Plus tôt cette semaine, on apprenait que la cérémonie du 11 novembre se ferait sans invités ni parade d'envergure.

La Légion royale canadienne a choisi d'innover pour sa campagne de distribution de coquelicots, le but étant de limiter la propagation de la COVID-19.

Mon message a toujours été le même, la sécurité d’abord pour nos membres et la communauté , mentionne le président de la Légion royale canadienne, Tom Irvine. Si habituellement des bénévoles amassent des dons au moyen de kiosques dans différents commerces, cette solution n'est pas privilégiée cette année.

Nous avons développé des solutions ingénieuses, nous n’avons pas besoin de mettre nos membres à risque. Tom Irvine, président de la Légion royale canadienne

Parmi celles-ci, on retrouve les boîtes électroniques qui sont munies de la technologie de paiement sans contact. Chaque fois qu’on passe la carte, on fait une donation de deux dollars , ajoute M. Irvine.

Nous espérons que les Canadiens seront généreux, confie-t-il avant d'ajouter que chaque année, la Légion canadienne amasse entre 15 et 20 millions de dollars. Chaque sou est redonné aux anciens combattants.

Un coquelicot, s'il vous plait

Au lieu de commander un café, il est possible, tout au long du week-end, de demander un coquelicot dans des services au volant installés dans les stationnements de différents commerces du quartier Orléans à Ottawa.

Les automobilistes peuvent aller chercher leur coquelicot dans les stationnements du restaurant Mandarin, du centre d'entrainement Goodlife, de la Place d'Orléans, de la Banque Royale et du Superstore près du LCBO.

Joseph Maillet, un retraité des Forces armées canadiennes est membre et bénévole de la légion 632. Il est venu prêter main-forte à sa légion pour la vente de coquelicots.

Joseph Maillet a servi pendant 25 ans dans les Forces armées canadiennes. Photo : Radio-Canada

Selon lui, toutes les mesures de sécurité sont prises. Les bénévoles portent des masques, on lave nos mains, on se tient à distance et on attend même 48 h avant de compter les dons amassés au service au volant.

Les bénévoles sont équipés de bâtons sur lesquels on a attaché les coquelicots. Des volontaires ont eu l’idée de faire ça pour ne pas mettre la tête dans le véhicule , mentionne M. Maillet.

L'importance des dons

Le président de la division ontarienne de la Légion royale canadienne, Garry Pond, rappelle à quel point les dons amassés font une différence pour les anciens combattants.

L'argent sert surtout à aider ceux qui ne le peuvent pas à payer leur loyer, l'eau et l'électricité ainsi que leur épicerie , explique-t-il. On aide également certains vétérans qui ont subi d'importantes blessures à obtenir un chien de service.

On reste optimistes que notre campagne de vente de coquelicots va bien se dérouler. Garry Pond, président de la division ontarienne de la Légion royale canadienne

L'isolement lié à la pandémie aura été difficile pour la population générale, mais encore plus pour les vétérans soutient M. Pond. Il compte sur la générosité des Ontariens pour amasser un montant se rapprochant des six millions de dollars récoltés l'an dernier.

Le président de la branche de Barrhaven, Stéphane Guy, indique pour sa part que les revenus seront maigres cette année, la vente de coquelicots ayant été annulée.

Stéphane Guy estime qu'il manquera près du deux tiers des revenus à la branche de Barrhaven. Photo : Radio-Canada

On va avoir un tiers des fonds requis que normalement on aurait besoin pour aider les vétérans , fait-il valoir.

M. Guy soutient que la très grande majorité des dons amassés proviennent de la campagne des coquelicots. Il espère toutefois que les revenus surpasseront son estimation pessimiste et rappelle que la Légion viendra toujours en aide aux vétérans, malgré tout.

Avec les informations de Jean-François Poudrier