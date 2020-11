Projet Keeyask : Hydro-Manitoba réduit ses effectifs en raison de cas de COVID-19

Samedi, cinq travailleurs ont reçu des résultats positifs au test de dépistage de la COVID-19 et 12 autres employés ont reçu des résultats qui n’étaient pas clairs lors d’un premier test.

La société d’État précise que les 764 travailleurs sur le site ont été soumis à un test de dépistage dans un laboratoire privé. Elle souligne que tous les tests dont le résultat n'est pas clair sont vérifiés par le laboratoire provincial de Cadham.

Lors de la dernière mise à jour le 28 octobre, le chantier comptait un seul cas positif et un cas présumé positif.

Hydro-Manitoba n’a pas fourni de détails sur le nombre de travailleurs qui resteront sur le site ni confirmé combien d’entre eux sont actuellement en isolement. On ne sait non plus quand le rythme de travail régulier reprendra.

La présidente-directrice générale d’Hydro-Manitoba, Jay Grewal, indique que ces détails seront déterminés en consultation avec les responsables de la santé publique.

La décision de réduire le personnel intervient également après qu’un organisme de défense des intérêts des Premières Nations et quatre Premières Nations du nord de la province aient demandé à la province de placer le chantier de construction de Keeyask en zone rouge, afin de limiter la propagation du virus.

Les responsables de ces quatre Premières Nations indiquent que des membres de leurs communautés travaillent à Keeyask. Ils craignent que certains d’entre eux aient, sans le savoir, ramené le COVID-19 dans leurs communautés d’origine avant la détection du premier cas.

La situation à Keeyask est très préoccupante , a déclaré le chef Morris Beardy, de la Nation crie de Fox Lake, dans un communiqué rendu public samedi.

Nous sommes soucieux de tous les travailleurs sur le site, y compris ceux de nos Premières Nations vulnérables, et les communautés d’où ils proviennent à travers le Manitoba et au-delà , a-t-il ajouté.

Nous avons besoin du leadership provincial pour déclarer immédiatement le site comme zone rouge et prendre des mesures immédiates pour le contrôle de la situation.

De sont côté, la chef Doreen Spence, de la Nation crie de Tataskweyake exhorte la province du Manitoba à mettre en place des ordonnances empêchant les gens d’entrer ou de sortir de ce site jusqu’à ce que cette éclosion soit déclarée terminée.

Les Premières Nations ont pris de nombreuses mesures pour limiter la transmission du COVID-19 et nous exhortons la province à faire la même chose , précise-t-elle.

La chef de la Première Nation de War Lake, Betsy Kennedy, a ajouté qu’Hydro-Manitoba doit écouter les demandes raisonnables des Premières Nations qui sont partenaires du projet Keeyask .

Voyage vers les points chauds

Les Premières Nations voisines s’inquiètent du grand nombre de travailleurs qui vont et viennent des communautés où la COVID-19 est répandue, comme Winnipeg. Le site de Keeyask est situé à environ 710 km au nord de Winnipeg.

Plus tôt cette année, les partenaires des Premières Nations ont monté deux barricades pour empêcher la société hydroélectrique de procéder à un changement de quart en raison des préoccupations liées à la pandémie.