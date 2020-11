L'identité des victimes de l'attaque dans le Vieux-Québec dévoilée

L'identité des deux victimes mortes dans l'attaque à l'arme blanche, dans le Vieux-Québec, est maintenant connue. Il s'agit de Suzanne Clermont, 61 ans, et François Duchesne, 56 ans, confirme la police de Québec.

M. Duchesne est la victime qui a perdu la vie sur la rue du Trésor, à proximité du Château Frontenac. Quant à Mme Clermont, elle a succombé à ses blessures sur la rue des Remparts.

Plusieurs proches de Mme Clermont étaient d'ailleurs présents devant son domicile pour se recueillir, dimanche matin.

Cinq autres personnes ont aussi été blessées dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Parmi eux se trouvent notamment un homme et une femme dans la vingtaine, tous deux d'origine française.

Un bon samaritain

Radio-Canada s'est entretenu avec un résident de Québec qui leur est venu en aide, quelques minutes après qu'ils aient été attaqués.

Le témoin, qui a préféré conserver l'anonymat, raconte qu'il descendait l'escalier Frontenac avec sa conjointe lorsqu'il a entendu un appel au secours provenant du haut des marches.

En se retournant, il a aperçu deux individus ensanglantés à une quinzaine de mètres de lui. Croyant d'abord à une mauvaise blague d'Halloween, il dit s'être approché et avoir immédiatement saisi la gravité de leurs blessures.

Je me rends compte que la fille a une bonne lacération à la main, elle a beaucoup de sang qui coule de son oreille Un témoin qui est venu en aide à deux blessés

Quand on s’est mis à couper son manteau, on s’est rendu compte que dans le dos, elle avait vraiment une bonne lacération, et sur le bras aussi. Elle n’a pas eu juste un coup d’épée , assure-t-il.

Comme dans un film

Le témoin dit avoir contacté le 911, car les deux victimes ne l'avaient pas encore fait en raison de leur état de choc. L'homme présentait aussi d'importantes blessures, dont une lacération à la tête.

On parle de blessures qui m’apparaissent grave. Je ne suis pas médecin. J’ai eu à vivre quelques situations d’urgence dans ma vie, et c’en était une bonne, celle-là. C'était comme dans un film. Un témoin qui est venu en aide à deux blessés

Lorsque les policiers sont arrivés dans les escaliers, le témoin a compris que d'autres attaques s'étaient produites ailleurs et que le suspect courait toujours.

Dans les circonstances, il s'estime chanceux, alors qu'il se baladait dans le secteur avec sa conjointe. Ça aurait pu être nous. Deux minutes plus tôt ou plus tard. Mauvais endroit, mauvais moment.

Au téléphone, dimanche midi, le témoin tenait à souligner le courage des deux victimes qu'il a aidées, particulièrement du jeune homme. Il le qualifie de héros , parce qu' il n'avait de pensées que pour son amie , malgré ses propres blessures.

Plus de détails à venir.