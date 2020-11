Le Centre ressources jeunesse devient le Carrefour de Rouyn-Noranda

Les responsables affirment que le nom de l'organisme est parfois confondu avec le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue.

Ils souhaitent aussi qu'avec le nouveau nom, l'organisme attire une clientèle plus large incluant celle âgée de 30 ans et plus.

On s'appelle Centre ressources jeunesse, mais il y a aussi l'autre organisme régional qui est le Centre jeunesse. Les deux organismes donnent des services à la jeunesse, mais c'est très différent, explique le directeur général Jean-Luc Turpin. Puis nous ici les jeunes ont des fois de la réticence à venir parce que ceux qui ont déjà vécu au Centre jeunesse se disent parfois : "Est-ce que je vais retourner voir des intervenants, être obligé de faire des démarches et tout ça?"

L'autre affaire, c'est les acronymes qu'on voulait essayer d'éliminer, parce que le Centre ressources jeunesse est connu sous le nom de CRJ et on abrite aussi le Carrefour jeunesse emploi, les gens disent le CJE, le CRJ, le carrefour. On s'est dit on simplifie ça et on va appeler ça simplement le carrefour, qui est le lieu de rassemblement, ou les jeunes de 30 ans et plus vont se reconnaitre, parce que des fois, le volet jeunesse, il y a certains jeunes adultes qui croient que ça ne s'adressait pas à eux , ajoute le responsable.

Chaque année, environ 500 personnes font appel aux services de l'organisme.

Les services offerts seront maintenus malgré le changement de nom, en lien avec la persévérance scolaire, le recrutement de la main-d’œuvre qualifiée à l'extérieur de la région, l'intégration à l'emploi ou encore des projets d'éducation financière.