La communauté de la Nation crie de Cross Lake s'unit pour gérer ses cas de COVID-19

On gère la situation , assure-t-il en précisant que la communauté a eu recours aux tests rapides de COVID-19 pour identifier les cas et rapidement tracer les contacts. Je pense que nous avons aplati la courbe et que nous sommes en mesure de maintenir les gens à la maison , indique David Monias.

Samedi les cas en lien avec la communauté s’élevaient à 23, dont 15 dans la communauté, aussi connue sous le nom de Nation crie de Cross Lake, et huit en dehors de ses frontières, selon les chiffres fournis par le chef. Deux personnes sont également hospitalisées.

Environ quatre personnes se sont remises de la maladie et dix sont des logements alternatifs pour permettre leur isolement.

Les autorités sanitaires ont indiqué plus tôt cette semaine que les cas de COVID-19 dans la communauté faisaient suite à une cérémonie funéraire ou une personne asymptomatique était présente. Celle-ci s’est fait dépister par la suite.

La Nation de Pimicikamak a alors été mise en code rouge selon l’échelle de risque de la province dès mardi.

Ce sont ajouté d’autres restrictions locales récemment telles que l’interdiction d’entrée et de sortie de la Première Nation et les membres de la communauté doivent rester chez eux hormis pour des sorties de première nécessité comme aller à l’épicerie. Le chef David Monias assure que ces mesures ont permis de ralentir la propagation du virus.

La GRC et les agents sanitaires sur place ont aussi été en mesure de mettre en place des points de contrôles aux entrées et renvoyer les gens chez eux si cela était nécessaire.

David Monias reconnaît tout de même que ces mesures de confinement ne se font pas sans un certain poids psychologique pour lui comme pour les membres de la communauté.

C’est fatigant, d'être toujours disponible, avoir très peu de temps de sommeil, les gens appellent au milieu de la nuit. Les gens qui sont positifs au test appellent et ont juste besoin de soutien et de savoir que tout ira bien , explique David Monias.

Il ajoute que l’un des principaux objectifs de la communauté de Pimicikamak est de travailler ensemble à respecter les recommandations des autorités sanitaires.

Le travail d’équipe est vraiment quelque chose d’important pour notre communauté. On réalise qu’on doit se battre ensemble et c’est ce qu’on fait , explique David Monias.

Il ajoute que cela inclut le fait de s’assurer que les personnes en situation d’itinérance ont un endroit pour s’isoler si besoin. Il espère à ce sujet avoir un soutien du gouvernement.

Il précise que près de 8600 personnes vivent dans la communauté pour 1200 maisons disponibles. Cela crée des problèmes de surpopulation en raison de l’attente pour de nouveaux logements qui amène certaines familles à héberger d’autres personnes.

David Monias reste confiant quant à la capacité de la communauté à redescendre à un niveau d’alerte orange, il pense tout de même qu’il faudra rester vigilant tant que la pandémie n’est pas finie.

