Pandémie ou pas, il y a de l'action au Club de curling de Sept-Îles

Le Club a décidé de maintenir l’ensemble de ses matchs de ligue régulière, ses pratiques et même la plupart de ses tournois. Les membres doivent toutefois se soumettre à des règles sanitaires dictées par la santé publique et par Curling Québec.

Les curleurs sont cependant moins nombreux cette année. Les craintes liées à la COVID-19 ont fait passer le nombre d'inscrits de 233 à 165, selon la présidente du Club de curling de Sept-Îles, Louise Canuel. Elle ne s’inquiète toutefois pas de cette diminution.

Avec plus d’inscriptions, on aurait peut-être eu de la difficulté à faire respecter la distanciation. On doit décaler toutes nos parties pour éviter que les gens se rencontrent trop souvent dans les vestiaires et qu'il y ait trop d'achalandage.

Louise Canuel est la présidente du Club de curling de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le club de curling doit aussi imposer le port du masque dans la section resto-bar, mais pas sur la glace. Les joueurs doivent cependant maintenir une distance de deux mètres entre eux.

Sur la glace, ce sont les règles sanitaires de Curling Québec qui s'appliquent. Le masque n'est pas obligatoire ici. Louise Canuel, présidente du Club de curling de Sept-Îles

Un des curleurs du club, Julien Villeneuve, admet que les règles sanitaires, qui limitent notamment le nombre de balayeurs sur la glace, nuisent à l'expérience de jeu.

Comme capitaine, tu ne peux plus t’impliquer autant qu’avant. À cause de la distanciation, tu ne peux pas être proche de ton adversaire pour brosser ou aider à la pierre adversaire à sortir. Tout ce que tu as à faire c'est de regarder puis espérer que ça se passe.

Julien Villeneuve est un curleur du Club de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Pour souligner cette saison bien particulière, les responsables du Club ont organisé un Tournoi Covid , qui aura lieu les 13 et 14 novembre prochains.

D'après le reportage de Marc-Antoine Mageau