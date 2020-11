COVID-19 : bond significatif à Ottawa avec 132 nouveaux cas

Alors que la médecin-chef de Santé publique Ottawa, Vera Etches, parlait d'une stabilisation du nombre de cas dans la capitale fédérale , vendredi, l'organisme fait état de 132 nouveaux cas et 5 décès supplémentaires sur son territoire, dimanche.

Il s'agit du troisième bilan quotidien le plus lourd sur le territoire ottavien depuis le début de la pandémie. Les 183 tests positifs rapportés le 8 octobre demeurent en tête de liste, alors que le bilan total se chiffre désormais à 7132 cas depuis le mois de mars.

C'est également la première fois depuis le 15 octobre qu'Ottawa dépasse la barre des 100 nouveaux tests positifs à la COVID-19 dans une période de 24 heures.

Il y a présentement 762 cas actifs à Ottawa, dont 51 personnes hospitalisées — 4 sont aux soins intensifs.

À l'échelle provinciale, la santé publique de l’Ontario rapporte 977 nouveaux cas de COVID-19, neuf décès supplémentaires et 864 nouvelles guérisons.

1 autre décès et 35 nouveaux cas en Outaouais

Du côté de l'Outaouais, le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) fait état d'un autre décès des suites de la maladie et de 35 nouveaux cas de COVID-19, portant le bilan des cas actifs à 288.

Le bilan des décès s'établit à 45.

Depuis le début de la pandémie en février, 2514 personnes ont contracté la maladie. De ce chiffre, 2181 en sont guéries.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a fait 319 tests en moyenne depuis les 7 derniers jours.

À lire aussi : 7000 personnes ont contracté la COVID-19 à Ottawa depuis le début de la pandémie

Du côté du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, on rapporte 6 nouveaux cas samedi et 9 dimanche, portant ainsi le nombre de personnes infectées au coronavirus dans la région à 613 depuis le début de la pandémie.