Chasse au chevreuil : l'exclusivité donnée à la relève en fin de semaine

Constatant une diminution du nombre de chasseurs au cerf de Virginie, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs veut favoriser la relève.

Samedi et dimanche, des permis spéciaux, dits éducatifs , ont été accordés exclusivement aux jeunes de 12 à 17 ans désirant s’initier à la chasse au chevreuil. Ce permis leur donnait la chance de se rendre dans les territoires de chasse autorisés et d’apprendre auprès d’un chasseur expérimenté.

Cette fin semaine spéciale devançait la période de chasse à l'arme à feu prévue cette année du 7 au 15 novembre.

Selon les estimations du Ministère, le nombre de permis de chasse au chevreuil vendus est passé d’environ 170 000 en 2007 à 130 000 en 2019.

Selon Francois Lebel, biologiste au ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs, c'est la première fois que le Ministère accorde cette exclusivité, dans l'espoir d'encourager une nouvelle génération de chasseurs.

L’activité favorise un transfert d’expertise de la part des chasseurs expérimentés et nous permet d'assurer une saine gestion de ce gibier-là , explique François Lebel, qui est aussi coordonnateur provincial de la gestion du cerf de Virginie.

Il ajoute que la chasse au chevreuil comporte ses défis particuliers. Le comportement du cerf de Virginie est encore un peu entouré d’un certain mystère , mentionne-t-il. Ce n’est pas toujours évident à récolter. Il y a plusieurs facteurs, dont la direction et la force des vents, la météo, la présence de neige (ou pas), etc.

Cette mesure découle du Plan de gestion du cerf de Virginie 2020-2027.

Le Ministère évalue le nombre de spécimens à 240 000 approximativement. Comme les statistiques sur le nombre de bêtes abattues par territoire n’existaient pas jusqu'ici, le Ministère innove aussi cette année en demandant aux acquéreurs de permis de mentionner dans quel territoire ils prévoient chasser.

Il évalue aussi les retombées économiques de cette chasse à près de 100 millions de dollars, dont découlent également un millier d’emplois.

