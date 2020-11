40 M$ pour le déneigement des routes en Abitibi-Témiscamingue

Les camions de déneigement du ministère des Transports du Québec (MTQ) prendront en charge 20 % de l'opération, tandis que le reste est confié à des entreprises privées.

Pour cette saison, environ 90 camions seront en action partout dans la région.

Le MTQministère des Transports du Québec prévoit 170 000 tonnes de sel et d'abrasif à épandre sur les routes.

Le conseiller en communication Transport Québec, Luc Adam, affirme que la pandémie ne réduira pas les opérations de déneigement.

On est prêt à intervenir comme par les années passées avec la même efficacité, dit-il. Mais l'entretien des routes en hiver en Abitibi- Témiscamingue a ses limites. On fait tout en notre possible pour déneiger, déglacer, en fonction de nos objectifs.